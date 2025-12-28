Власти Китая ввели санкции против 20 американских оборонных компаний и 10 их руководителей в ответ на планы США по масштабной продаже вооружений Тайвань, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. Об этом сообщило министерство иностранных дел КНР. Согласно заявлению китайского МИДа, санкции предусматривают замораживание активов компаний на территории Китая, а также запрет частным лицам и организациям сотрудничать с ними. В ведомстве подчеркнули, что тайваньский вопрос является "красной линией" в отношениях между Пекином и Вашингтоном, и предупредили о последствиях для всех, кто участвует в поставках оружия Тайваню.

В санкционный список вошли, в частности, Northrop Grumman, L3Harris и подразделение Boeing в Сент-Луисе. Среди руководителей, попавших под ограничения, — основатель Anduril Industries Палмер Лаки, которому запрещён въезд в Китай и ведение бизнеса в стране. Поводом для санкций стало объявление Вашингтоном о продаже Тайваню вооружений на сумму более 10 млрд долларов (около 8,6 млрд евро). В случае одобрения Конгрессом США это станет крупнейшим пакетом военной помощи Тайваню в истории.

Пекин считает остров своей территорией и настаивает на его возвращении под контроль КНР, тогда как США, согласно своему законодательству, обязуются помогать Тайваню в самообороне. В последние годы Китай усилил военное присутствие в районе Тайваня, регулярно проводя учения с участием боевых кораблей и авиации, на фоне сохраняющейся напряжённости в отношениях с США по вопросам торговли, технологий и прав человека.