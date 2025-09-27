Китай вывел на орбиту новый метеоспутник Fengyun-3H
Новый аппарат сократит цикл обновления данных с 6 до 4 часов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Китай успешно запустил метеорологический спутник нового поколения Fengyun-3H ("Фэнъюнь-3-эйч"), который будет использоваться для наблюдения за атмосферой и мониторинга природных явлений. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, передаёт BAQ.KZ.
Старт ракеты-носителя CZ-4C ("Чанчжэн-4С") состоялся в субботу в 03:28 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на севере страны. Это стал 596-й запуск ракеты серии "Чанчжэн".
Fengyun-3H, пришедший на смену спутнику Fengyun-3D, позволит значительно повысить эффективность метеорологических прогнозов. Новый аппарат сократит цикл обновления данных с 6 до 4 часов, увеличит срок прогнозирования погоды примерно на 24 часа, почти вдвое повысит скорость реагирования на стихийные бедствия.
Спутник оснащён девятью приборами дистанционного зондирования, включая спектрометр изображений среднего разрешения, гиперспектральный инфракрасный зонд и микроволновый радиометр.
Благодаря новым технологиям Fengyun-3H станет важным инструментом в системе глобального мониторинга климата и погодных условий.
Самое читаемое
- Ермек Кошербаев: семь месяцев вице-премьерства
- Учитель в Казахстане: больше, чем просто профессия
- В Туркестанской области учителя получили 4,2 млн тенге за несуществующие занятия
- Аида Балаева призвала женщин воспитывать в молодёжи культуру и толерантность
- "Нас оставили на произвол судьбы" - жители ЖК "Манхэттен" в Алматы просят помощи у властей