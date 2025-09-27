Китай успешно запустил метеорологический спутник нового поколения Fengyun-3H ("Фэнъюнь-3-эйч"), который будет использоваться для наблюдения за атмосферой и мониторинга природных явлений. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, передаёт BAQ.KZ.

Старт ракеты-носителя CZ-4C ("Чанчжэн-4С") состоялся в субботу в 03:28 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на севере страны. Это стал 596-й запуск ракеты серии "Чанчжэн".

Fengyun-3H, пришедший на смену спутнику Fengyun-3D, позволит значительно повысить эффективность метеорологических прогнозов. Новый аппарат сократит цикл обновления данных с 6 до 4 часов, увеличит срок прогнозирования погоды примерно на 24 часа, почти вдвое повысит скорость реагирования на стихийные бедствия.

Спутник оснащён девятью приборами дистанционного зондирования, включая спектрометр изображений среднего разрешения, гиперспектральный инфракрасный зонд и микроволновый радиометр.

Благодаря новым технологиям Fengyun-3H станет важным инструментом в системе глобального мониторинга климата и погодных условий.