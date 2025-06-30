Вице-министр сельского хозяйства Казахстана Амангалий Бердалин провёл встречу с представителями китайских инвестиционных компаний, заинтересованных в сотрудничестве в аграрной сфере, передает BAQ.KZ.

Одной из главных тем переговоров стал экспорт казахстанских пород лошадей, которые пользуются высоким спросом на китайском рынке.

"Сегодняшняя встреча — это важный шаг к укреплению взаимовыгодного сотрудничества в сфере животноводства и сельского хозяйства в целом. Интерес к нашим породам лошадей открывает новые возможности для отечественных фермеров", — отметил Амангалий Бердалин.

Стороны также обсудили создание инфраструктуры для ветеринарного контроля и карантина. Китайские инвесторы выразили готовность открыть на территории Казахстана специализированную ветеринарную лабораторию. Центр будет заниматься диагностикой и обеспечением биобезопасности при перемещении сельхозживотных между странами.

Ещё одним направлением переговоров стало внедрение современных методов заготовки кормов с учётом климатических изменений и повышения качества кормления скота.

"Мы рассматриваем Казахстан как стратегического партнёра в развитии устойчивого сельского хозяйства. Инвестиции в лаборатории и кормопроизводство — это наш вклад в общее будущее", — заявил представитель китайской делегации Ван Чжифэн.

Минсельхоз подтвердил готовность продолжить диалог и оказывать поддержку инициативам, направленным на развитие агропромышленного комплекса и наращивание экспортного потенциала страны.