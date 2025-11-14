Китайская компания Ubtech Robotics объявила о начале серийных поставок своего флагманского робота Walker S2, передает BAQ.kz.

Производство стартует уже в середине ноября, что станет важным шагом для выполнения портфеля заказов компании, который уже превышает $113 млн.

Walker S2 ориентирован на промышленное применение, прежде всего в производстве и логистике. Главная особенность робота — система автономной замены аккумуляторов, позволяющая ему работать круглосуточно без участия человека. Ubtech утверждает, что это первая в мире реализация такой функции для гуманоидных машин.