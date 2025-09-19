Китайская авиакомпания China Eastern Airlines с 4 декабря откроет новый маршрут, который станет самым протяжённым авиарейсом в мире, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Gazeta.ru".

Рейс будет осуществляться между Шанхаем и Буэнос-Айресом. Дистанция составит около 20 тысяч километров, а общее время в пути - 25 часов с одной транзитной посадкой в новозеландском Окленде, где пассажиры проведут два часа.

На обратном пути перелёт продлится дольше - до 29 часов.

Запуск маршрута призван укрепить статус Шанхая как важного транспортного узла, соединяющего Азию и Южную Америку.