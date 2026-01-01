Китай официально развернул супер-мощную искусственный интеллект-систему, способную самостоятельно проводить сложные научные исследования, используя национальную сеть суперкомпьютеров, передает BAQ.kz.

Новый проект был запущен 23 декабря и уже доступен более чем тысяче учреждений по всей стране, при этом он работает без постоянного контроля человека, напрямую интерпретируя команды на естественном языке, распределяя вычислительные ресурсы, проводя симуляции, анализируя данные и генерируя готовые научные отчёты.

Система подключена к Национальной сети суперкомпьютеров Китая (SCNet) — высокоскоростной цифровой инфраструктуре, объединяющей более 30 суперкомпьютерных центров по всей стране. Благодаря этому проект поддерживает около ста научных рабочих процессов в таких областях, как материаловедение, биотехнологии и промышленный искусственный интеллект.

Запуск китайской ИИ-системы произошёл примерно через месяц после того, как президент США Дональд Трамп объявил о начале "Миссии Genesis" — масштабной национальной инициативы по применению ИИ в науке, сравнимой по значимости с "ИИ-Манхэттенским проектом". Цель американской программы — создать интегрированную платформу, объединяющую суперкомпьютеры, огромные массивы научных данных и ИИ-агенты, способные автоматизировать исследования и ускорить научные прорывы.

В отличие от американской программы, которая предусматривает жёсткие сроки для демонстрации первых результатов, китайская система уже активно внедрена и доступна пользователям. Это подчеркивает ускорение гонки в сфере ИИ и научных технологий между двумя странами, где каждая пытается обеспечить себе технологическое лидерство в ключевых областях будущего.