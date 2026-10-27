Китай заявил о готовности укреплять отношения с КНДР

Китай намерен продолжать сотрудничество с КНДР для дальнейшего развития двусторонних отношений. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, комментируя визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в китайский город Дандун.

Как сообщает CCTV+, представитель китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что поддержание и укрепление отношений с КНДР остаётся неизменным стратегическим курсом Коммунистической партии Китая и правительства страны.

«Китай готов продолжать сотрудничество с КНДР для реализации важных договорённостей, достигнутых между лидерами двух стран, и содействия развитию двусторонних отношений», — заявил Го Цзякунь.

Ким Чен Ын прибыл в Дандун в субботу с однодневным визитом. Он пересёк по недавно открытому мосту реку Ялу, которая разделяет две страны, и посетил автомобильный завод.