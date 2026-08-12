Китайская Kimi K3 заставила понервничать разработчиков ИИ в США

Китайская компания Moonshot AI выпустила модель Kimi K3, которая по ряду отраслевых тестов приблизилась к системам OpenAI и Anthropic. Новинка быстро привлекла внимание Кремниевой долины и Вашингтона, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Kimi K3 особенно сильна в программировании, одном из самых прибыльных направлений для разработчиков ИИ. После презентации модели акции ряда компаний, связанных с искусственным интеллектом и полупроводниками, пошли вниз.

Причина для нервозности есть и в цене. Выполнение стандартизированной задачи на Kimi K3 оценивается примерно в 95 центов. У Claude Fable 5 от Anthropic аналогичная задача стоит около 2,75 доллара.

Moonshot открыла параметры модели для скачивания. Разработчики могут размещать Kimi K3 на собственных серверах и дорабатывать под свои задачи. На фоне закрытых американских систем такой подход выглядит для части рынка особенно привлекательным.

Сам стартап появился только в 2023 году. Сейчас Moonshot ищет до 2 млрд долларов финансирования при оценке около 30 млрд долларов и готовится к возможному выходу на биржу в Гонконге.

Без споров тоже не обошлось. Anthropic ранее обвинила Moonshot и ряд других китайских компаний в обучении моделей на возможностях Claude с нарушением правил сервиса. Moonshot на эти заявления публично не ответила.

Сама компания признает, что Kimi K3 пока уступает американским конкурентам по пользовательскому опыту. Но судя по реакции рынка, списывать китайскую модель со счетов никто не собирается.