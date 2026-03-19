Министерство энергетики Казахстана и инвестор подписали соглашение о строительстве парогазовой установки в Актау, передает BAQ.kz.

Министерство энергетики РК и ТОО «Актауская энергетическая компания» заключили соглашение об инвестициях в строительство парогазовой установки мощностью 160 МВт в Актау.

Документ подписали министр энергетики Ерлан Аккенженов и генеральный директор компании Гэ Личунь.

«Общий объем инвестиций в проект составляет около 108 млрд тенге, из которых 70% обеспечивает китайский партнер», — говорится в сообщении.

Компания была создана в 2024 году совместно с China Huadian Corporation — одной из крупнейших энергетических компаний Китая.

Ввод объекта в эксплуатацию на площадке ТОО «МАЭК» запланирован на июнь 2027 года.

«Соглашение предусматривает создание более 300 рабочих мест для казахстанских специалистов, включая временные и постоянные», — отмечается в документе.

Также проект включает образовательные программы: ежегодно будут предоставляться гранты на обучение в магистратуре по направлению электроэнергетики в профильных вузах Китая, а также внедрят систему повышения квалификации для казахстанских кадров.

«По завершении срока действия Соглашения парогазовая установка будет безвозмездно передана на баланс ТОО «МАЭК», — подчеркивается в информации.

Ожидается, что реализация проекта позволит снизить дефицит мощности, повысить надежность электроснабжения региона и укрепить устойчивость западной энергосистемы страны.