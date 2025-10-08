В Жамбылской области природоохранные прокуроры защитили права иностранного инвестора, передает BAQ.KZ.

Мобильная группа прокуратуры рассмотрела обращение предприятия о неправомерном определении суммы штрафа при привлечении к административной ответственности. Согласно постановлению Департамента экологии, компания была оштрафована на 34,5 млн тенге за превышение нормативов загрязняющих веществ без обоснованного указания периода нарушения.

По протесту прокуратуры суд снизил размер штрафа в 4 раза — до 8,6 млн тенге.

Предприятие принадлежит китайской компании и реализует инвестиционный проект на основании модельного контракта с Комитетом по инвестициям МИД РК. Проект предусматривает переработку цинково-свинцовых отходов металлургического производства, общий объём инвестиций составляет 6,5 млрд тенге, создано 50 постоянных рабочих мест.

В органах прокуратуры подчеркнули, что защита прав инвесторов находится на постоянном контроле.