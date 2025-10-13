Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу с председателем Совета директоров китайской компании Zijin Mining Group Чэнь Цзиньхэ, на которой обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества в горно-металлургическом комплексе, передает BAQ.KZ.

В центре внимания были проекты ГМК, направленные на диверсификацию экономики в соответствии с Посланием Президента "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта". Казахстан занимает 6-е место по добыче золота и 13-е по запасам, а доля горно-металлургического сектора в ВВП страны составляет 8%. В отрасли работают порядка 224 тыс. человек, а объем металлургической продукции превышает 14 трлн тенге в год. В прошлом году в сектор было привлечено $3 млрд инвестиций.

"Правительство Казахстана окажет необходимое содействие в реализации инвестиционных проектов с высокой добавленной стоимостью. Партнерство должно способствовать росту объемов добычи полезных ископаемых, созданию рабочих мест и внедрению экологически устойчивых технологий", — подчеркнул Бектенов.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию крупного инвестиционного проекта в Акмолинской области, а также перспективы сотрудничества в геологоразведке и раскрытии новых месторождений.

В свою очередь, Чэнь Цзиньхэ положительно оценил условия для инвестиций в Казахстане и выразил заинтересованность в укреплении долгосрочного сотрудничества.