В Семее будет построена новая объездная автодорога. Сегодня аким области Абай Берик Уали и генеральный директор компании China Railway Asia-Europe Construction Investment Co. LTD Чжоу Хайвэй подписали соответствующее соглашение, передает BAQ.KZ.

Проект реализуется в рамках казахско-китайского консорциума и включён в перечень приоритетных инициатив, реализуемых совместно с международными финансовыми институтами в рамках Концепции развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года.

Строительство начнётся в августе 2025 года и продлится до 2028 года. Новая дорога поможет снизить транспортную нагрузку на город Семей, расположенный на важном транспортном узле. Через навесной мост в центре города ежегодно проезжает порядка 700 тысяч автомобилей.

"В августе-сентябре начнется разработка технико-экономического обоснования. В октябре-ноябре будет подготовлен предварительный проект с учетом мостов и развязок. К декабрю мы согласуем план работ, после чего начнется непосредственно строительство. Уверен, что проект внесет вклад в развитие международных транспортных коридоров Евразии", — заявил аким области Абай Берик Уали.

Китайская сторона также выразила готовность к оперативной реализации проекта.