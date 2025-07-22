Китайская компания займётся строительством дороги в обход Семея
Новая объездная трасса свяжет международные транспортные коридоры.
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В Семее будет построена новая объездная автодорога. Сегодня аким области Абай Берик Уали и генеральный директор компании China Railway Asia-Europe Construction Investment Co. LTD Чжоу Хайвэй подписали соответствующее соглашение, передает BAQ.KZ.
Проект реализуется в рамках казахско-китайского консорциума и включён в перечень приоритетных инициатив, реализуемых совместно с международными финансовыми институтами в рамках Концепции развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года.
Строительство начнётся в августе 2025 года и продлится до 2028 года. Новая дорога поможет снизить транспортную нагрузку на город Семей, расположенный на важном транспортном узле. Через навесной мост в центре города ежегодно проезжает порядка 700 тысяч автомобилей.
"В августе-сентябре начнется разработка технико-экономического обоснования. В октябре-ноябре будет подготовлен предварительный проект с учетом мостов и развязок. К декабрю мы согласуем план работ, после чего начнется непосредственно строительство. Уверен, что проект внесет вклад в развитие международных транспортных коридоров Евразии", — заявил аким области Абай Берик Уали.
Китайская сторона также выразила готовность к оперативной реализации проекта.
"Благодаря дружественным отношениям между нашими странами мы участвуем в строительстве LRT в Астане. Опыт, полученный в Казахстане, мы намерены использовать и при строительстве объездной дороги в Семее", — отметил Чжоу Хайвэй.
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