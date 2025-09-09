Китай успешно осуществил запуск ракеты-носителя "Цзилиньский университет - Церера-1 (Яо-15)" с космодрома Цзюцюань, расположенного на северо-западе страны. Аппарат вывел на орбиту три спутника, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Известия".

Разработкой ракеты занималась компания Beijing Galactic Energy. Её президент Лю Цзяньшэ, выпускник Цзилиньского университета, выступил техническим руководителем и главным командиром проекта.

"Мы продолжим совершенствовать ракеты серии 'Церера', улучшать контроль качества продукции и повышать возможности для многократных запусков, чтобы способствовать развитию коммерческой космической отрасли Китая", — отметил Лю Цзяньшэ.

Эксперты отмечают, что "Церера-1" считается одной из наиболее экономичных и конкурентоспособных среди малых носителей на мировом рынке коммерческих запусков.