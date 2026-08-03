Китайская авиакомпания Urumqi Airlines рассматривает возможность открытия новых регулярных рейсов в Казахстан. Перспективы расширения авиасообщения обсудили вице-министр транспорта Талгат Ластаев и вице-президент авиакомпании Чжан Лян, передает BAQ.KZ.

Во время встречи китайская сторона сообщила о планах открыть рейсы по трем новым маршрутам:

Урумчи – Караганда ;

; Кульджа (Инин) – Астана;

Кульджа (Инин) – Алматы.

В свою очередь, казахстанская сторона предложила авиаперевозчику рассмотреть возможность выполнения рейсов в Усть-Каменогорск и Семей, а в перспективе – в строящиеся региональные аэропорты Зайсана и Катон-Карагая.

По мнению Минтранса, расширение маршрутной сети позволит повысить транспортную доступность регионов, будет способствовать развитию туризма и укреплению торгово-экономических связей между Казахстаном и Китаем.

Отдельной темой переговоров стало возможное создание в Казахстане совместной региональной авиакомпании. Поскольку Urumqi Airlines эксплуатирует самолеты китайского производства COMAC C909, стороны обсудили перспективы использования этих воздушных судов для региональных перевозок внутри Казахстана, в том числе по маршрутам в Зайсан, Катон-Карагай и другие туристические направления.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и реализации совместных проектов в сфере гражданской авиации.