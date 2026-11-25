Ещё несколько лет назад казахстанцы были готовы месяцами ждать новую Toyota или Hyundai. Сегодня покупатели всё чаще выбирают китайские автомобили, которые привлекают ценой, комплектацией и длительной гарантией. Только семь китайских брендов за десять месяцев 2026 года обеспечили около 41% продаж новых машин в стране. Почему меняются предпочтения казахстанцев, как на это реагируют конкуренты и сможет ли Казахстан однажды создать собственный автомобильный бренд, выяснял корреспондент BAQ.KZ.

Четыре из десяти: как китайские марки завоёвывают рынок

По данным Казахстанского автомобильного союза (КАО), в январе–октябре 2026 года официальные дилеры реализовали 187 698 новых легковых и коммерческих автомобилей. Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В октябре было продано 21 912 автомобилей – самый высокий месячный показатель с начала года. По сравнению с октябрём прошлого года продажи выросли на 8,5%.

Китайские бренды уверенно закрепляются среди лидеров казахстанского авторынка. По итогам десяти месяцев Changan занял четвёртое место, Chery – пятое.

Продажи отдельных китайских марок составили:

Changan – 17 568 автомобилей;

Chery – 13 650;

Haval – 10 898;

Jetour – 9 561;

JAC – 7 266;

Geely – 5 871;

BYD – 4 389.

В общей сложности казахстанцы приобрели более 69 тысяч автомобилей этих семи марок. Это около 37% всех новых автомобилей, реализованных официальными дилерами за десять месяцев.

Растут не только продажи, но и производство автомобилей внутри страны.

Согласно данным союза, в январе–сентябре 2026 года в Казахстане произвели 146 541 единицу автомобильной техники. Это на 34,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Завод Astana Motors Manufacturing Kazakhstan в Алматы выпустил 40 245 автомобилей марок Changan, Chery и Haval, а предприятие Allur в Костанае – 56 130 единиц техники.

Как пандемия помогла китайскому автопрому

По мнению автоэксперта Алексея Алексеева, одним из факторов роста популярности китайских автомобилей в Казахстане стал дефицит машин на мировом рынке после пандемии.

Во время пандемии коронавируса автомобильные заводы частично приостановили работу, а после восстановления спроса производители столкнулись с нехваткой полупроводников и других комплектующих.

В казахстанских автосалонах покупателям приходилось ждать некоторые модели привычных марок от шести месяцев до полутора лет. В отдельных случаях, по словам эксперта, срок ожидания достигал трёх лет.

Китайские производители в это время смогли предложить покупателям альтернативу.

«Когда автомобилей традиционных брендов не было в автосалонах, китайские дилеры могли предложить любую комплектацию и любой цвет. Машину доставляли за неделю, максимум за две. Так люди начали знакомиться с новыми китайскими автомобилями. Покупая их вынужденно, они увидели, что китайский автопром уже не тот, что прежде, и по качеству не уступает другим производителям. По крайней мере, китайские автомобили достигли уровня, на котором готовы конкурировать с корейскими», – рассказал Алексей Алексеев.

Со временем покупатели начали ориентироваться уже на собственный опыт эксплуатации китайских машин. Однако, как отмечает эксперт, оценивать все марки и модели одинаково нельзя. Важными критериями остаются долговечность автомобиля, стоимость обслуживания и возможность его дальнейшей перепродажи.

Больше технологий за меньшие деньги

Ещё одним преимуществом китайского автопрома стала ценовая политика. В самом Китае конкуренция между производителями настолько высока, что компании вынуждены снижать цены и одновременно улучшать оснащение автомобилей.

«Выбор огромный, конкуренция очень высокая. Поэтому цены на новые китайские автомобили снижаются. Если сравнить прошлогоднюю стоимость некоторых моделей с нынешней, можно увидеть, что сейчас они значительно дешевле. Разница достигает нескольких миллионов теңге», – отметил эксперт.

Меняется и представление покупателей о том, каким должен быть автомобиль средней ценовой категории.

Функции, которые раньше были доступны преимущественно владельцам премиальных машин, сегодня встречаются и в более доступных китайских моделях. Среди них – электронные системы помощи водителю и различные технологии повышения безопасности. При этом набор функций зависит от конкретной модели и комплектации.

Китай также активно развивает производство электромобилей и гибридов.

Одним из важных факторов успеха китайского автопрома Алексеев назвал государственную поддержку отрасли. По его мнению, субсидии помогают производителям предлагать привлекательные цены и условия гарантийного обслуживания.

Некоторые марки предоставляют длительную и даже пожизненную гарантию на определённых условиях. В Казахстане подобное предложение при выходе на рынок делал бренд Lynk & Co.

Покупатели больше не хотят переплачивать за бренд?

Укрепление позиций китайских марок усилило конкуренцию и для предприятий Казахстана, выпускающих автомобили корейских брендов.

По мнению Алексеева, если раньше покупатели были готовы платить больше за известное имя и репутацию производителя, то сегодня они внимательнее сравнивают цены, комплектации и гарантийные условия.

«Раньше Toyota выбирали за бренд, Lexus – за престиж. Сейчас многие постепенно отходят от такого подхода. Ведь, заплатив значительную сумму, покупатель может не получить того уровня комфорта, набора функций и длительной гарантии, которые предлагают китайские автомобили», – пояснил эксперт.

Если корейский автомобиль одного класса стоит дороже китайского аналога, покупатель может предпочесть второй вариант. Это заставляет конкурентов пересматривать свои ценовые предложения.

Впрочем, у традиционных брендов остаётся важное преимущество – многолетняя репутация на казахстанском рынке.

Китайские марки, по оценке эксперта, прочно закрепились на нём лишь около четырёх лет назад. Насколько надёжными окажутся эти автомобили после длительной эксплуатации и как будут сохранять свою стоимость на вторичном рынке, покажет время.

От сборки автомобилей до производства собственных деталей

Китайские бренды сегодня не только продают автомобили в Казахстане, но и производят их внутри страны. Открытие новых заводов создаёт рабочие места и возможности для развития смежных отраслей.

По словам Алексеева, казахстанский автопром постепенно переходит от сборки машин из готовых комплектующих к более сложным производственным процессам.

«Мы перешли от продажи автомобилей к их сборке. После сборки освоили окраску и сварку. Теперь, пройдя этот этап, переходим к производству автокомпонентов. Это и есть развитие. Создаются новые рабочие места, появляются смежные предприятия. Наши рабочие приобретают опыт, а в стране в целом формируется собственный опыт автомобильного производства», – рассказал эксперт.

В Казахстане, по его мнению, есть потенциал для выпуска пластиковых деталей, бамперов, автомобильных сидений, мультимедийных систем, колёсных дисков и шин. В перспективе возможно развитие производства аккумуляторов.

Выпуск комплектующих внутри страны позволит сократить расходы на их доставку из-за рубежа и может отразиться на конечной стоимости автомобилей.

Однако быстро перейти к полноценному производству невозможно. По словам эксперта, китайским автомобильным заводам отведено семь лет на углубление локализации.

Главная задача на этом этапе – не просто увеличивать количество собранных машин, а постепенно осваивать производство деталей, из которых они состоят.

Появится ли у Казахстана собственный автомобильный бренд?

Многие страны начинали развитие автомобильной промышленности со сборки машин иностранных марок, а спустя годы переходили к созданию собственных брендов.

Может ли Казахстан повторить этот путь?

По мнению Алексеева, такая перспектива существует, однако у страны есть ряд ограничений. Среди них – сравнительно небольшая численность населения, ограниченные возможности экспортного рынка и зависимость от зарубежных технологий.

«Возможно, когда-нибудь мы тоже достигнем уровня, на котором сможем выпускать автомобили под собственным брендом. Но этому препятствуют большая территория страны и небольшая численность населения. Наш экспортный рынок также ограничен. Безусловно, мы будем зависеть от зарубежных технологий и комплектующих. Тем не менее это развитие», – отметил Алексей Алексеев.

История современного автомобильного производства в Казахстане насчитывает почти четверть века. В 2002 году страна начала выпуск автомобилей «Нива», позднее на предприятиях Усть-Каменогорска освоили сборку машин Skoda, Chevrolet и Kia.

Затем производство расширилось в Костанае и Алматы, появились новые предприятия по выпуску автобусов и других видов техники.

По словам эксперта, в 2027–2028 годах в Алматы планируется открытие ещё одного производства, что может усилить конкуренцию и расширить выбор автомобилей.

Алексеев считает, что китайские бренды продолжат совершенствовать технологии и наращивать присутствие на казахстанском рынке.

Для отечественного автопрома это одновременно вызов и возможность. Если Казахстан сможет освоить производство двигателей, электроники, систем безопасности и других важных комплектующих, внутри страны будет оставаться больше добавленной стоимости.

И пока китайские автомобили завоёвывают казахстанские дороги, перед местной промышленностью стоит более масштабная задача – научиться не только собирать машины, но и производить всё больше их компонентов самостоятельно.