Китайские электрокары захватывают Казахстан: готова ли инфраструктура к буму?

В Казахстане продолжается электромобильный бум. По данным Бюро национальной статистики, на 1 июня 2026 года в стране зарегистрировано 24 634 легковых электромобиля – на 55,6% больше, чем годом ранее. При этом почти две трети всего парка приходится на Алматы. Что стало причиной такого роста, готова ли инфраструктура к увеличению числа электрокаров и какие сложности пока остаются у их владельцев, разбирался BAQ.KZ.

Почему казахстанцы пересаживаются на электромобили

В Казахстанском автомобильном союзе рост популярности электрокаров объясняют сразу несколькими причинами. Одну из ключевых ролей сыграли льготные условия ввоза, близость китайского рынка и расширение выбора моделей в разных ценовых категориях.

Кроме того, покупатели стали внимательнее считать расходы на эксплуатацию автомобиля.

"При наличии домашней или офисной зарядки расходы на электроэнергию обычно значительно ниже затрат на бензин, а конструкция электромобиля требует меньше регулярных операций по техническому обслуживанию. Для людей, которые ежедневно передвигаются преимущественно по городу, электромобиль становится вполне рациональным, а не только экологическим выбором", – отметили в Казахстанском автомобильном союзе.

Еще несколько лет назад электромобиль воспринимался преимущественно как дорогая технологическая новинка. Сейчас рынок постепенно смещается в сторону массовых городских кроссоверов. Появляются официальные дилеры, гарантийное обслуживание, кредитные программы и более доступные модели китайского производства.

Однако электротранспорт пока остается преимущественно городским явлением: из 24 634 зарегистрированных машин 15 280, или 62%, приходится на Алматы.

Новый этап или пока растущий сегмент

Генеральный директор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Артур Мискарян считает, что говорить о полном переходе казахстанского авторынка на новый этап пока рано.

По его словам, количество электромобилей действительно активно увеличивается, чему способствует расширение официального модельного ряда, наличие гарантии и развитие квалифицированного сервиса.

"Но важно понимать, что рынок новых автомобилей растет в целом по всем видам техники. При этом доля электромобилей в страновом автопарке сегодня составляет 0,5%. Соответственно, NEV сами по себе – это не вывод казахстанского рынка на новый этап развития, а скорее новый, активно растущий сегмент нашего рынка", – пояснил Артур Мискарян.

Основными покупателями электромобилей сегодня остаются жители Алматы, Алматинской области и Астаны. При этом для многих владельцев электрокар пока не является единственной машиной в семье.

На что обращают внимание покупатели

На первом месте остаются цена автомобиля и общая стоимость владения. Покупатели оценивают расходы на зарядку, страховку, техническое обслуживание, возможный ремонт аккумулятора и дальнейшую перепродажу машины.

Не менее важным становится наличие постоянного места для зарядки.

"Наиболее комфортный сценарий – собственный дом, гараж либо оборудованное парковочное место. Для жителей многоэтажных домов без доступа к зарядке эксплуатация электромобиля заметно сложнее", – пояснили в автомобильном союзе.

В условиях казахстанской зимы покупателей также интересует реальный запас хода, наличие системы подогрева аккумулятора и скорость зарядки при низких температурах.

Отдельное внимание уделяется состоянию батареи. По мере развития вторичного рынка остаточная емкость аккумулятора будет напрямую влиять на стоимость автомобиля.

Какие марки выбирают казахстанцы

По данным официальных дилерских продаж, за первые четыре месяца 2026 года в Казахстане реализовали 623 полностью электрических автомобиля.

Лидером сегмента стал бренд BYD. Наиболее востребованной моделью оказался компактный кроссовер BYD Yuan Up – за четыре месяца было продано 213 автомобилей.

В число лидеров официального рынка также вошли ZEEKR, Geely Galaxy, Porsche, Audi, Kia, BMW и JAC.

Эксперты отмечают, что покупатель становится требовательнее.

"Все большее значение имеют не только цена и запас хода, но и качество материалов, дизайн, комфорт, динамика, интеллектуальные функции и уровень безопасности. Электромобиль все чаще рассматривается как полноценный современный автомобиль, от которого ожидают высокого уровня исполнения", – подчеркнули в Казахстанском автомобильном союзе.

Зарядок хватает не везде

В Алматы и Астане количество зарядных станций постепенно растет, поэтому эксплуатация электромобиля в пределах города уже стала достаточно удобной. Особенно комфортно чувствуют себя владельцы, которые могут заряжать машину дома или на работе.

Иная ситуация складывается на междугородних трассах и в регионах.

"Зарядных станций пока недостаточно, а расположены они неравномерно. Из-за этого дальнюю поездку приходится заранее планировать", – отметили в Казахстанском автомобильном союзе.

Артур Мискарян также обращает внимание на разрыв между крупнейшими городами и регионами.

"В городах республиканского значения сегодня действует широкая сеть электрозарядных станций, однако в регионах, а также на междугородних трассах зарядная инфраструктура гораздо более компактна", – сказал эксперт.

По его словам, у этого есть экономическое объяснение. Электромобили по-прежнему заметно дороже сопоставимых машин с двигателем внутреннего сгорания, поэтому развитие зарядной сети напрямую зависит от спроса и экономической активности конкретного региона.

Готовы ли сервисы и дилеры

Эксперты считают, что рынок постепенно адаптируется к росту количества электромобилей.

"С ростом количества официально представленных брендов сервисно-сбытовые сети и склады запасных частей формируются довольно активно. Сказывается растущая конкуренция среди игроков", – отметил Артур Мискарян.

При этом для устойчивого развития рынка потребуется больше специалистов, умеющих работать с аккумуляторами и высоковольтными системами.

В Казахстанском автомобильном союзе считают, что рынок уже перешел от стадии первоначального интереса к активному развитию.

"Для устойчивого роста важно, чтобы вместе с количеством электромобилей развивались зарядная сеть, сервисные центры и специалисты, которые умеют обслуживать такие автомобили", – отметили в союзе.

Что будет с рынком дальше

Рост числа электромобилей, вероятнее всего, продолжится, однако ежегодное увеличение более чем на 50% может не стать постоянным.

Нынешняя динамика частично объясняется эффектом низкой базы: даже несколько тысяч новых автомобилей обеспечивают значительный процентный прирост.

Вместе с тем рынок продолжат поддерживать китайские бренды, доступные модели, расширение дилерской сети и развитие сервисного обслуживания.

"Количество брендов с моделями NEV в своей линейке будет расти. Постепенно более популярными станут модели, локализованные в Казахстане. Участники рынка в лице дистрибьюторов и крупных сетей заправочных станций в самое ближайшее время выведут на рынок новые решения по зарядным станциям", – прогнозирует Артур Мискарян.

По оценке специалистов, в Алматы и Астане спрос на полностью электрические автомобили продолжит расти. В регионах более востребованными могут стать подзаряжаемые гибриды.

Таким образом, как считают эксперты, Казахстан уже вошел в фазу активного развития электротранспорта. Однако дальнейший рост будет зависеть не только от стоимости и доступности автомобилей, но и от того, насколько быстро за ними будут успевать зарядная инфраструктура, сервисные центры и подготовка специалистов.