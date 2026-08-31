Китайские электрокары заподозрили в шпионаже в Германии

В Германии проверяют возможные риски, связанные с китайскими электромобилями. Власти опасаются, что подключенные к интернету машины могут собирать большие объемы данных с помощью камер, микрофонов и датчиков. Как пишет Der Spiegel со ссылкой на МВД Германии, федеральное правительство сейчас анализирует потенциальные угрозы.

При этом конкретных случаев использования китайских автомобилей для шпионажа пока не выявлено. Эксперт варшавского Центра восточных исследований Паулина Узнанска сравнила подключенный к интернету автомобиль с «дроном на колесах». По ее мнению, собранные машинами данные могут представлять интерес не только для Китая, но и потенциально для России. В немецком правительстве отмечают, что риски, связанные с возможным государственным влиянием на автопроизводителей, невозможно полностью исключить техническими средствами.

На фоне роста числа китайских электромобилей на европейских дорогах эксперты призывают страны ЕС внимательнее отнестись к вопросам безопасности. Польша и Швейцария уже ввели ограничения на доступ частных автомобилей к военным объектам.