В ходе переговоров стороны детально обсудили перспективы реализации совместных проектов в сфере туризма, передает BAQ.KZ.

Глава региона подробно ознакомил инвесторов с туристическим потенциалом и инвестиционными возможностями Туркестанской области, подчеркнув готовность к поддержке эффективных инициатив.

- Туркестанская область - это динамично развивающийся регион нашей страны. Перед нами стоит приоритетная задача по увеличению потока иностранных туристов. Ежегодный рост числа посетителей является результатом системной работы. В прошлом году количество иностранных туристов в области достигло 15 тысяч человек. В ТОП-5 стран по числу гостей вошли Узбекистан, Россия, Китай, Турция и Кыргызстан. В Туркестане функционирует современный международный аэропорт, способный обслуживать более трех миллионов пассажиров в год. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку перспективным проектам, - отметил Нуралхан Кушеров.

В свою очередь, иностранные инвесторы представили презентацию о деятельности компании и озвучили конкретные предложения по реализации проектов в туристической отрасли.

Отметим, данная компания является крупнейшим строительным холдингом Китая и одним из ведущих мировых подрядчиков, входящих в рейтинг Fortune Global 500. Имея 73-летнюю историю, корпорация выступает в качестве крупнейшего государственного подрядчика, реализующего масштабные проекты в сфере инфраструктурного, промышленного и гражданского строительства. В портфель компании входит строительство автодорог, мостов, железных дорог, энергетических объектов, аэропортов, промышленных комплексов и объектов городской инфраструктуры.