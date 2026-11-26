Казахстан обсудил с китайскими компаниями новые проекты в нефтехимии, газовой энергетике и переработке отходов. При этом министр энергетики Ерлан Аккенженов обозначил требования к потенциальным инвесторам: не менее 30% местного содержания по товарам и 80% по работам и услугам.

Переговоры прошли в китайском городе Циндао, куда глава Минэнерго прибыл для участия в 4-й Министерской конференции по энергетике «Пояс и путь». В первый день визита Аккенженов встретился с представителями четырёх компаний и инвестиционных структур провинции Шаньдун: Fuhai Group, Qingdao Junpeng, Zhongxin United Energy и China United Northwest Institute.

Стороны обсудили возможность производства нефтегазового и теплотехнического оборудования в Казахстане, открытия сервисных центров и подготовки местных инженерных кадров. Также китайские инвесторы представили инициативы в сфере глубокой нефтехимии, производства сжиженного природного газа, газовой генерации и переработки бытовых отходов в энергию.

Отдельно рассмотрели возможность производства удобрений на территории специальной экономической зоны «Атырау». Аккенженов подчеркнул, что Казахстан заинтересован в проектах, которые принесут реальную пользу экономике страны.

Мы готовы предметно изучать новые инвестиционные предложения, но для нас принципиально важна их реальная отдача внутри страны. Речь идет о локализации производств, развитии отечественного сервиса, достойной оплате труда и соблюдении четких ориентиров по местному содержанию — не менее 30 процентов по товарам и 80 процентов по работам и услугам. Все инициативы в нефтехимии и газовой энергетике будут оцениваться строго с учетом сырьевой базы и приоритета внутреннего рынка, — заявил министр.

Кроме того, Казахстан заинтересован в китайских технологиях переработки отходов в энергию, особенно для крупных городов. По словам главы Минэнерго, доля возобновляемых источников энергии в стране уже достигла 8,5%. По итогам переговоров стороны договорились продолжить обсуждение предложений на уровне профильных экспертов.

26 ноября Аккенженов выступит на пленарном заседании конференции «Пояс и путь», а также проведёт встречи с представителями профильных ведомств и международных энергетических компаний.