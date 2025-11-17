"Китайские коробки" с наклейкой Made in KZ: Как их будет отсеивать новый реестр
Сегодня, 11:35
74Фото: BAQ.KZ
В Казахстане запускают Единый реестр отечественных товаропроизводителей — инструмент, который должен навести порядок на рынке и отделить реальных производителей от переклеек.
Об этом и о трансформации всей индустрии мы говорили с гостем подкаста, вице-министром промышленности и строительства РК Олжасом Сапарбековым.
Также обсудили отношения Казахстана с США и Китаем, инвестиции в редкоземельные ресурсы, многомиллиардные проекты John Deere и Wabtec, локализацию, сборку техники и перспективы формирования новой машиностроительной базы страны.
