В Казахстане запускают Единый реестр отечественных товаропроизводителей — инструмент, который должен навести порядок на рынке и отделить реальных производителей от переклеек.

Об этом и о трансформации всей индустрии мы говорили с гостем подкаста, вице-министром промышленности и строительства РК Олжасом Сапарбековым.

Также обсудили отношения Казахстана с США и Китаем, инвестиции в редкоземельные ресурсы, многомиллиардные проекты John Deere и Wabtec, локализацию, сборку техники и перспективы формирования новой машиностроительной базы страны.