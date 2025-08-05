В Алматинской области прошли тестовые испытания спутникового интернета от китайской компании Shanghai SpaceSail. В тесте приняли участие специалисты компании, которые прибыли в Казахстан для демонстрации технологий. Скорость подключения достигала до 200 Мбит/с, что подтвердило высокий потенциал технологии, передает BAQ.KZ.

Система Shanghai SpaceSail основана на низкоорбитальной спутниковой связи, обеспечивающей стабильный интернет даже в отдалённых и труднодоступных районах, где прокладка оптоволоконных сетей экономически или технически нецелесообразна.

Проект ставит целью борьбу с цифровым неравенством: спутниковый интернет позволит подключать к сети сельские школы, медицинские пункты, мобильные группы и другие инфраструктурные объекты. Это расширит возможности получения доступа к современным цифровым услугам и повысит качество жизни в региональных сообществах.

Казахстанская делегация также посетила штаб-квартиру Shanghai SpaceSail в Шанхае, где ознакомилась с технологиями и производственными процессами компании. Стороны обсудили перспективы долгосрочного сотрудничества: проект планируется к запуску в 2026 году.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК выразило готовность поддерживать инициативы, направленные на расширение цифровых сервисов и улучшение качества жизни граждан.