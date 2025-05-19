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Китайским чиновникам запретили деликатесы, алкоголь и сигареты

Компартия КНР ужесточила нормы поведения госслужащих.

Вчера, 15:28
АВТОР
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Unsplash Вчера, 15:28
Вчера, 15:28
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Фото: Unsplash

Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет выпустили постановление о строгой экономии и борьбе с расточительством, которым вводятся жёсткие ограничения для государственных и партийных служащих. Документ содержит 63 статьи и касается как повседневной работы, так и командировок, передает BAQ.KZ.

Согласно новым правилам:

  • Запрещены алкоголь, табак и изысканные блюда во время рабочих обедов;

  • Нельзя дарить и принимать дорогие подарки, ценные бумаги и платёжные ваучеры;

  • Под запрет попали азартные игры за границей и даже обмен подарками между госпредприятиями во время командировок;

  • Внутри страны отменяются приветственные мероприятия в аэропортах и на вокзалах, а число сопровождающих лиц ограничено одним человеком.

Отдельные статьи регламентируют строгий контроль расходов на транспорт и проживание: чиновникам нельзя использовать чартерные рейсы, увеличивать количество стран и регионов поездки без разрешения, изменять маршрут и продлевать сроки командировок.

Как подчёркивает китайское агентство Синьхуа, новый курс на бережливость обусловлен не только моральными принципами, но и сложной экономической ситуацией в стране. Ранее министр финансов КНР Лань Фоань призвал госаппарат "затянуть пояса" и сосредоточиться на приоритетных задачах — в первую очередь, поддержке промышленности.

Экономисты связывают ужесточение правил с продолжающимся кризисом перепроизводства, снижением спроса и массовыми увольнениями, которые давят на потребительскую активность. В таких условиях, считают в Пекине, расточительство чиновников — непозволительная роскошь.

В декабре 2024 года в Китае казнили чиновника за коррупцию.

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