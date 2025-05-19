Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет выпустили постановление о строгой экономии и борьбе с расточительством, которым вводятся жёсткие ограничения для государственных и партийных служащих. Документ содержит 63 статьи и касается как повседневной работы, так и командировок, передает BAQ.KZ.

Согласно новым правилам:

Запрещены алкоголь, табак и изысканные блюда во время рабочих обедов;

Нельзя дарить и принимать дорогие подарки, ценные бумаги и платёжные ваучеры;

Под запрет попали азартные игры за границей и даже обмен подарками между госпредприятиями во время командировок;

Внутри страны отменяются приветственные мероприятия в аэропортах и на вокзалах, а число сопровождающих лиц ограничено одним человеком.

Отдельные статьи регламентируют строгий контроль расходов на транспорт и проживание: чиновникам нельзя использовать чартерные рейсы, увеличивать количество стран и регионов поездки без разрешения, изменять маршрут и продлевать сроки командировок.

Как подчёркивает китайское агентство Синьхуа, новый курс на бережливость обусловлен не только моральными принципами, но и сложной экономической ситуацией в стране. Ранее министр финансов КНР Лань Фоань призвал госаппарат "затянуть пояса" и сосредоточиться на приоритетных задачах — в первую очередь, поддержке промышленности.

Экономисты связывают ужесточение правил с продолжающимся кризисом перепроизводства, снижением спроса и массовыми увольнениями, которые давят на потребительскую активность. В таких условиях, считают в Пекине, расточительство чиновников — непозволительная роскошь.

В декабре 2024 года в Китае казнили чиновника за коррупцию.