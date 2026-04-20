Китайский IT-гигант выкупил 6 млн акций Kaspi у инвестфонда

Китайская технологическая компания Tencent вошла в число крупных акционеров Kaspi.kz, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в компании, Tencent, глава и один из основателей Kaspi.kz Михаил Ломтадзе, члены управленческой команды, а также ряд долгосрочных институциональных инвесторов завершили сделку по приобретению почти 6 миллионов американских депозитарных акций Kaspi.kz у фонда Baring Fintech Venture Funds.

«Для нас большая честь, что Tencent вошла в число крупных акционеров Kaspi.kz. Моя личная инвестиция, как и инвестиции ключевых членов нашей управленческой команды, отражает твердую уверенность в бизнес-модели нашей компании и ее долгосрочной стратегии», — отметил он.

Tencent считается одной из крупнейших технологических компаний Китая. Она известна как основатель WeChat — одного из самых популярных мобильных приложений в мире, которым пользуются более 1,3 миллиарда человек.

Кроме того, о покупке акций Kaspi.kz сообщили международная инвестиционная компания Spice Expeditions, а также университетские инвестиционные фонды США, включая Washington University и WISIMCO / University of Wisconsin Foundation.