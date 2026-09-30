Китайский оператор поездов Chang’an заинтересовался маршрутом через порт Курык
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Китайская компания Xi’an Free Trade Port Construction & Operation, которая управляет грузовыми поездами Chang’an China-Europe и China-Central Asia, обсудила с портом Курык увеличение контейнерных перевозок через Каспий.
Переговоры прошли во время визита представителей китайской компании в Казахстан.
Хотят увеличить грузопоток через Каспий
Стороны обсудили дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и возможности наращивания контейнерных перевозок.
Отдельный вопрос касался перевалки грузов в порту Курык. Участники встречи рассмотрели, как сократить логистические издержки и ускорить прохождение грузов по маршруту.
Речь шла и о расширении международных грузопотоков через Каспийский регион.
Стороны готовят новые проекты
Порт Курык и Xi’an Free Trade Port Construction & Operation подтвердили интерес к долгосрочному сотрудничеству.
Теперь стороны планируют продолжить работу над совместными логистическими проектами и новыми маршрутами перевозок.
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