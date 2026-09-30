Китайский оператор поездов Chang’an заинтересовался маршрутом через порт Курык

Китайская компания Xi’an Free Trade Port Construction & Operation, которая управляет грузовыми поездами Chang’an China-Europe и China-Central Asia, обсудила с портом Курык увеличение контейнерных перевозок через Каспий.

Переговоры прошли во время визита представителей китайской компании в Казахстан.

Хотят увеличить грузопоток через Каспий

Стороны обсудили дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и возможности наращивания контейнерных перевозок.

Отдельный вопрос касался перевалки грузов в порту Курык. Участники встречи рассмотрели, как сократить логистические издержки и ускорить прохождение грузов по маршруту.

Речь шла и о расширении международных грузопотоков через Каспийский регион.

Стороны готовят новые проекты

Порт Курык и Xi’an Free Trade Port Construction & Operation подтвердили интерес к долгосрочному сотрудничеству.

Теперь стороны планируют продолжить работу над совместными логистическими проектами и новыми маршрутами перевозок.