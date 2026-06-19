В Казахстане сохраняется дефицит врачей и средних медицинских работников. По официальным данным Министерства здравоохранения, предоставленным редакции BAQ.KZ, по состоянию на 1 января 2026 года нехватка врачей в стране составила 3 869,5 штатных единиц. Это на 3% меньше по сравнению с 2024 годом (3 986 штатных единиц).

Дефицит средних медицинских работников составляет 4 195 штатных единиц, за год он снизился на 1%. При этом в сельской местности нехватка врачей сократилась на 14%.

В каких регионах не хватает врачей

Наибольший кадровый дефицит наблюдается в Астане – здесь остается 801,25 вакантной врачебной ставки.

Далее следуют: город Алматы (439,75), Мангистауская область (270,5), Акмолинская область (259), Северо-Казахстанская область (248,25), Туркестанская область (233,25), область Жетысу (215,25), Западно-Казахстанская область (177,25), область Улытау (164,75) и город Шымкент (154,25).

По данным министерства, в 2023-2025 годах в регионы трудоустроились 6 205 молодых врачей и медицинских работников. В 2023 году – 1 773 человека, в 2024 году – 2 161, в 2025 году – 2 271.

Большинство выпускников устроились в городах: за три года 4 973 человека (80,1%) начали работу в городских медицинских организациях. В сельскую местность направлено 1 232 специалиста (19,8%).

Какая поддержка предоставляется врачам, работающим в сельской местности

Из 1 232 молодых специалистов, направленных в села, 571 получили меры социальной поддержки. В том числе 154 человека обеспечены жильем, 417 получили подъемные выплаты. Поддержка оказывается в рамках программы "Дипломмен ауылға" ("С дипломом – в село").

Для привлечения молодых специалистов увеличены объемы бюджетных кредитов на покупку или строительство жилья. Для специалистов, работающих в районных центрах, сумма кредита может достигать 2 500 МРП, для других сельских населенных пунктов – до 2 000 МРП.

Также врачам выплачивается единовременное подъемное пособие в размере 100 МРП. В 2026 году эта сумма составляет 432 500 тенге.

Выплата в регионах

По данным министерства, акиматы также предоставляют дополнительные меры поддержки, включая служебное или арендное жилье, а также единовременные выплаты от 1,5 до 10 млн тенге.

Эти меры распространяются как на сельские, так и на городские медицинские учреждения.

Выплата в сельской местности

Для снижения кадрового дефицита на законодательном уровне введены новые стимулы. Согласно закону, принятому в 2024 году, специалистам дефицитных направлений, прибывшим работать в сельскую местность на срок не менее пяти лет, выплачивается единовременная сумма в размере 100 минимальных заработных плат – около 8,5 млн тенге по текущим расчетам.

Новые льготы для врачей

В рамках нового закона медработникам предоставлены дополнительные гарантии. В их числе — ежегодное присуждение звания «Заслуженный врач Казахстана» с выплатой в размере 1000 МРП.

Победителям республиканского конкурса «Лучший специалист» выплачивается стимулирующая премия в размере 500 МРП. Местные органы власти обязаны предоставлять приоритет при распределении мест в детских садах для детей медработников.

Усилена правовая защита медработников

Министерство сообщает об усилении правовой защиты медицинских работников. Введена система профессионального страхования ответственности. Также предусмотрена уголовная ответственность за применение силы в отношении медработников и водителей скорой помощи при исполнении ими служебных обязанностей.

Дети медиков, погибших или получивших инвалидность при исполнении работы, имеют право на внеочередное получение образовательных грантов в вузах.

Для удержания молодых специалистов внедрена система наставничества и адаптации. Программа рассчитана на медработников с опытом работы до трех лет. За ними закрепляются опытные специалисты, которые помогают в профессиональной адаптации.

По данным регионов, в 2025 году меры социальной поддержки получили 1 760 врачей. Из них 546 работали в городах, 209 — в моногородах, 1 005 — в сельской местности. Жильем были обеспечены 727 специалистов.

В Казахстан приезжает больше врачей, чем уезжает

Несмотря на кадровый дефицит, наблюдается положительное сальдо миграции медицинских специалистов. В 2025 году из Казахстана уехали 186 человек с медицинским образованием, тогда как в страну прибыли 403 специалиста.

Министерство напоминает, что выпускники, обучавшиеся по государственному гранту по медицинским специальностям, обязаны отработать не менее трех лет в организациях здравоохранения после окончания учебы.

Это требование распространяется на выпускников программ высшего и послевузовского образования.

Ранее президент сообщал, что в этом году на повышение зарплат врачей выделено 33 млрд тенге.