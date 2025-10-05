У побережья американского штата Флорида команда капитана Левина Шейверса обнаружила редкий морской клад — более тысячи старинных монет, пролежавших на дне океана более трёх столетий, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Как сообщили в компании Queens Jewels, занимающейся поиском и подъёмом исторических сокровищ, водолазы подняли 1051 серебряный реал и 5 золотых эскудо. По предварительной оценке экспертов, находка может стоить около 1 миллиона долларов.

Монеты были обнаружены в районе, известном как Treasure Coast — "Берег сокровищ". Считается, что они затонули 31 июля 1715 года вместе с испанской флотилией из 11 кораблей, попавших в шторм. Тогда погибло около тысячи человек, а суда везли в Испанию богатства из Нового Света. По оценкам историков, общее количество утраченных сокровищ того времени эквивалентно примерно 400 миллионам долларов в современных ценах.

Работы по подъёму проводились под контролем государственных органов и с соблюдением археологических норм. Сейчас найденные монеты проходят консервацию и вскоре будут выставлены для широкой публики.