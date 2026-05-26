Кладовое помещение загорелось в пятиэтажном доме в Таразе

В городе Тараз Жамбылской области в подъезде пятиэтажного жилого дома между 4 и 5 этажами произошло возгорание мебели в кладовом помещении на площади 4 кв. м.

Силами МЧС по лестничному маршу были эвакуированы 7 человек, из них 2 детей.

Пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.