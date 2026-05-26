Кладовое помещение загорелось в пятиэтажном доме в Таразе
Спасатели эвакуировали 7 человек при пожаре.
Сегодня 2026, 06:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 06:14Сегодня 2026, 06:14
110Фото: Pixabay.com
В городе Тараз Жамбылской области в подъезде пятиэтажного жилого дома между 4 и 5 этажами произошло возгорание мебели в кладовом помещении на площади 4 кв. м.
Силами МЧС по лестничному маршу были эвакуированы 7 человек, из них 2 детей.
Пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.
Самое читаемое
- 55-летняя казахстанка протянула автобус весом 13,5 тонны и обновила мировой рекорд
- Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген отмечает день рождения
- В Экибастузе начали подготовку к строительству дата-центров
- В Актобе прошел масштабный забег в честь Дня города
- Еще 12 учебных заведений построят в Астане