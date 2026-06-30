Клещи покусали более 13 тысяч человек в Казахстане

В Казахстане продолжаются сезонные меры по профилактике заболеваний, передающихся через укусы клещей. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в регионах, где существует риск распространения клещевого энцефалита, медицинские организации работают в режиме повышенной готовности. Там проводят акарицидную обработку территорий, продолжают вакцинацию людей из групп риска, обеспечили запас иммуноглобулина и ведут постоянный санитарно-эпидемиологический контроль.

По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, с начала сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратились более 13 тысяч человек. Более 90% из них получили экстренную профилактику клещевого энцефалита. Главный государственный санитарный врач Казахстана Сархат Бейсенова сообщила, что в летний период традиционно возрастает риск природно-очаговых инфекций. В связи с этим Минздрав заранее усилил эпидемиологический надзор, обеспечил медучреждения необходимым количеством иммуноглобулина, продолжает иммунизацию групп риска и обработку территорий в эндемичных районах.

К территориям, где регистрируются природные очаги клещевого энцефалита, относятся Алматы и прилегающие районы, Алматинская, Восточно-Казахстанская области, область Жетысу, Кокпектинский район области Абай, Сандыктауский район Акмолинской области и Айыртауский район Северо-Казахстанской области. По данным Минздрава, ежегодно в стране выявляют от 24 до 48 случаев клещевого энцефалита. В текущем сезоне лабораторно подтверждены 24 случая заболевания, что соответствует средним многолетним показателям.