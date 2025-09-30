В Костанайской области продолжается сбор зерна. По официальным данным, уже убрано около 4 млн тонн. Объемы впечатляют и вполне сопоставимы с цифрами прошлого года на этот же период. Однако качество зерна пока не дотягивает до прошлогоднего. На нем сказалась нехватка дождей в середине лета и их большое количество в августе. На днях погода подкинула еще один неприятный сюрприз - Костанайскую область накрыл аномальный снежных циклон. Это говорит о том, что зерно нужно будет обязательно обрабатывать и сушить. И тут возникает вторая проблема — современные зерносушилки, работающие на сжиженном газе, сложно запустить в работу из-за отсутствия социального газа. Как же тогда собрать качественный урожай? В проблема разбирался корреспондент BAQ.kz.

Нужно оказать содействие

О том, что зерновые сушилки сложно подключить к газовому оборудованию, фермеры Костанайской области заявили еще в начале сентября. Речь об этих проблема шла на региональном совете предпринимателей, в которой принял участия депутат мажилиса Айдарбек Ходжаназаров.

Аграрии пояснили, что зерно после сентябрьской и октябрьской уборки всегда поступает с полей с повышенным уровнем влажности. Когда в этот период идут сильные дожди, а уж тем более мокрый снег, то сушильные аппараты становятся просто жизненно необходимыми для сбора качественного урожая.

О том, что государственная программа финансирования распространяется не на все типы сушилок, а в зависимости от страны производителя, а зерносушилки некоторых зарубежных стран вообще не включены в перечень субсидирования, заявили на региональном совете сразу несколько фермеров.

Через пару недель проблему с сушкой зерна в северных регионах Казахстана, и в Костанайской области, в частности, озвучили на высшем уровне. О ней в ходе заседания правительства сообщил сам премьер-министр Олжас Бектенов.

"С начала уборочной кампании через систему E-Otinish поступило около 500 обращений от фермеров. Подавляющее большинство - более 300 заявок от фермеров Костанайской области с жалобами на проблему по запуску сушильного оборудования и на закупочную цену зерна. Что касается сушилок, то аграрии не могут подключиться к газовому оборудованию", - отметил Бектенов.

В связи с этим он дал поручение министерству сельского хозяйства и акимату Костанайской области разобраться с этой проблемой и оказать содействие фермерам. Министерству энергетики было поручено выделить дополнительный сжиженный газ и льготное дизтопливо для подключения зерносушилок.

Бектенов также отметил, что плохая погода не должна сказаться на сборе урожая и качестве зерна.

Клейковина низкая, цена — тоже

В региональной палате предпринимателей по Костанайской области нам сообщили, что от некоторых фермеров, действительно, поступают жалобы на то, что они не могут подключить зерносушилки к газу.

"Речь, в частности, идет о современных зерносушилках, которые работают на сжиженном газе. Таких по области немного, но они есть. В том числе, в очень крупных компаниях. К примеру, в ТОО "Сарыбай", представители которого и озвучили эту проблему. Процедура подключения очень долгая, требует много документов, а ждать долго фермеры не могут, поэтому процедуру нужно упрощать", - пояснила руководитель отдела по вопросам АПК Палаты предпринимателей Костанайской области Анастасия Кудрина.

Она отметила, что сушка зерна напрямую влияет на его качество, которое тоже стало предметом обсуждения во время заседания регионального совета Палаты предпринимателей. На данный момент клейковина нового урожая зерна довольно низкая.

"В регионе убрано уже около 4 млн тонн зерна. Из них 60% относится к зерну 4-5 класса и лишь около 30% к зерну высокого класса. Хотя в прошлом году было наоборот", - уточнила Кудрина.

Одним из самых обсуждаемых вопросов стал также вопрос о закупочной цене зерна, которая на данный момент очень низкая. Пока что трейдеры в среднем предлагают около 60 000-100 000 тенге за тонну. В то время, как фермеры просят минимум 100 000 тенге за тонну зерна 4 класса. Тонну зерна 3 класса они оценивают в 120 000 -140 000 тенге. Это зерно с высокой клейковиной на уровне 23-26%. Зерно с клейковиной 28% и выше, которое относится к классу хай-про, должно, по мнению аграриев, стоить еще дороже. В противном случае фермеры просто будут нести убытки.

Отметим также, что последнее время в Костанайской области активно идет диверсификация сельского хозяйства. Новых культур, таких как подсолнечник и лен, становится все больше. Проблемы со сбором подсолнечника возникают из-за невозможности его просушить, а выращивающих лен фермеров также не устраивает цена. К примеру, сейчас лен готовы закупать по 200 000 - 220 000 тенге за тонну, но аграрии говорят, что закупочная цена должна быть минимум 250 000 - 270 000 тенге за тонну.

Фермеры уточняют, что цена складывается из себестоимости, затрат и спроса на рынке. В костанайской Палате предпринимателей отметили, что Продкорпорация еще не объявила закупочную цену зерна и других культур, но аграрии надеются, что она будет справедливой.

"Продкорпорация обещала объявить цену до конца сентября, но пока не объявила. Ждем цифры в первых числах октября", - сообщили в местной Палате предпринимателей.

Заявки собраны, но...

Высокая закупочная цена зерна, конечно, большое благо для костанайских фермеров. Но чтобы продать зерно по максимальной цене, нужно чтобы оно было хорошего качества. Как видим, не последнюю роль в этом играют зерносушильные аппараты.

"В нашей области около 400 зерновых сушилок. Большинство из них работает на дизельном топливе. Поставки льготного дизеля идут, все нормально. Что касается зерносушилок, работающих на сжиженном газе, то этим вопросом занимается другой отдел", - сообщил руководитель отдела семеноводства и государственной зерновой инспекции управления сельского хозяйства акимата Костанайской области Ильяс Агайдаров.

В отделе механизации этого же ведомства нам пояснили, что есть проблемы с зерносушилками, работающими на сжиженном газе. Но сейчас они в процессе решения. Правда, как скоро решится ситуация, не пояснили.

"Фермеры жалуются не на отсутствие сжиженного газа как такового, а на отсутствие именно газа по льготной цене. На данный момент к нам поступили заявки на такой газ от пяти компаний, им нужно около 770 тонн сжиженного газа. Заявки мы собрали и отправили в управление энергетики. Они должны проверить, насколько обоснованы эти объемы, договориться о закупе, найти поставщиков. Наше дело только собрать заявки и обозначить приоритеты, кому льготный газ нужен в первую очередь", - сообщил руководитель отдела механизации Марат Красиков.

По его словам, в Костанае с объемами сжиженного газа - проблемы, так как потребность растет, но в регионе его не производят. Газ нужно завозить из других регионов. Однако процедура эта непростая, у многих компаний очень жесткие условия закупа. Сами фермеры не могут напрямую закупать газ у частников, делается это через лицензированных поставщиков, но их еще нужно найти. Пока что заявки только на рассмотрении, поэтому, когда заключат договоры и начнут поставку газа в Костанай неизвестно. Цена на сжиженный газ зависит от его плотности и какой она будет в итоге, и на какой процент ее сможет субсидировать государство пока тоже непонятно. Да и льготный газ в первую очередь предусмотрен для социальных объектов, а не для частных фермерских хозяйств.

По словам руководителя отдела механизации управления сельского хозяйства акимата Костанайской области, в целом ситуация по области с просушкой зерна не критичная. Практически у всех фермеров наряду с газовыми зерносушилками есть те, которые работают на дизельном топливе, а оно есть в наличие по льготной цене. Те пять заявок, которые в управлении сельского хозяйства отобрали, чтобы фермеры получили сжиженный газ, касаются именно тех хозяйств, у которых нет альтернативы.

"У этих фермеров сушилки работают только на сжиженном газе. Они не могут его ничем заменить, поэтому мы поставили их в приоритет", - констатировали в отделе механизации.

Хотя уточнили, что есть и другой вариант - покупать газ по коммерческой цене, если некогда ждать. Но очевидно, что аграриев это не устраивает, ведь иначе они бы не вынесли вопрос на обсуждение.

Нужно учитывать риски

У Преснегорьковского элеватора, расположенного в Узункольском районе, две зерновые сушилки. Обе не так давно перешли на сжиженный газ.

"Изначально они работали на дизельном топливе, но цена на газ была более выгодной, поэтому мы перевели их на сжиженный газ. Но потом газ подорожал и теперь нам невыгодно его покупать по коммерческой цене. Дизельное топливо же дотируют, почему мы не можем получить льготный сжиженный газ?" - интересуется директор Преснегорьковского элеватора Болат Алпамысов.

Что касается качества зерна, то фермеры Узункольского и других районов утверждают, что "клейковины практически нет", а влажность из-за погодных условий довольно высокая - на уровне 18-24%. В связи с чем сушка зерна, которая длится обычно с конца августа до начала декабря, просто необходима. Но, как выяснилось, условия получения сжиженного газа даже по коммерческой цене для Костаная очень сложные.

В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области отметили, что закон регламентирует только поставки льготного дизельного топлива для фермеров. Льготы на сжиженный газ для фермеров официально не распространяются.

"Можно покупать сжиженный газ по коммерческой цене - 112 тенге за литр. Другое дело, что из-за ремонта двух НПЗ в Актобе и Уральске, бесперебойные поставки газа в Костанай задерживаются на 15-20 дней", - сообщил заместитель руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области Арман Бисембаев.

В обоих управлениях - сельского хозяйства и энергетики - также отметили, что фермеры со своей стороны должны просчитывать риски. Они ведут частный бизнес, который приносит прибыль. Государство и так со своей стороны делает все возможное. В частности, давно и законно субсидирует дизельное топливо. Так может стоит позаботиться о том, чтобы работающие на нем установки тоже были в хозяйстве? В пользу этого аргумента говорит и то, что зерносушилок на сжиженном газе пока очень мало и перешли на них фермеры добровольно. Целью было снижение затрат за счет низкой цены на газ, но как только ситуация изменилась, они стали просить льготы у государства.

Представители управлений также отмечают, что есть вариант подключения зерносушилок к природному газу. Достаточно подать заявку через систему e-gov и получить разрешение.

В общем, пока что складывается ощущение, что фермеры и госслужащие говорят на разных языках. Одни жалуются на бюрократические заморочки и сложности с получением льгот, другие уверяют, что не все так сложно, а риски лучше учитывать заранее. Но в данный момент погода и время не на стороне фермеров, а это, скорее всего, напрямую скажется на качестве нового урожая.