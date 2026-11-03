Клиенты Binance вывели $3,6 млрд после возобновления работы биржи

Пользователи крупнейшей криптовалютной биржи Binance вывели активы на 3,64 млрд долларов после частичного возобновления её работы. Площадка приостанавливала операции из-за хакерской атаки, в результате которой, по предварительной оценке, похитили около 6,3 млрд долларов. По данным компании, за девять с половиной часов клиенты вывели 4,649 млрд долларов, а внесли на счета около 1,01 млрд долларов. Чистый отток составил 3,64 млрд долларов.

2 ноября Binance возобновила вывод более двух десятков криптовалют, включая биткоин и Ethereum. Остальные сервисы будут запускать постепенно после проверки безопасности. В компании заявили, что уже возместили около 95% похищенных активов и обещают покрыть оставшийся ущерб за счёт страхового и резервного фондов. При этом чистый отток составил чуть более 2% от общего объёма активов биржи, оцениваемого в 171 млрд долларов.

Эксперт аналитической компании Chainalysis Алек Зебрик сообщил, что хакеры продолжают отмывать похищенные средства, распределяя их по тысячам криптокошельков. Атака произошла в ночь с 29 на 30 октября. ФБР и аналитические компании связали её с северокорейской группировкой TraderTraitor, также известной как Lazarus Group.

Американское ведомство опубликовало список связанных с ней криптовалютных адресов и призвало блокировать транзакции. В 2025 году эта же группировка похитила около 1,5 млрд долларов с биржи Bybit. Нынешняя атака на Binance значительно превзошла её по сумме ущерба.