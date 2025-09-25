Климат против финансов: стресс-тест выявил риски для банковского сектора РК
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подвело итоги первого климатического стресс-тестирования банковского сектора за 2024 год, передает BAQ.KZ.
В анализе участвовали 11 банков, на которые приходится 85% активов банковской системы. Тестирование охватывало трехлетний горизонт и два сценария – базовый и стрессовый.
Базовый сценарий предполагал ограничение роста температуры до 1,5°C и выполнение климатических мер. В этом случае негативные последствия для экономики и финансового сектора оставались бы умеренными.
Стрессовый сценарий учитывал рост температуры до 3°C при недостаточности мер по сокращению выбросов. Он показал, что совокупный капитал банков может снизиться с 17,4% до 14,2%, главным образом из-за роста кредитного и рыночного рисков.
Наибольшие риски пришлись на корпоративный портфель: доля кредитов с высоким уровнем риска выросла с 2,6% до 21,2%, проблемных – с 10,5% до 15%. Основной рост резервов сформировался в строительстве (41%) и обрабатывающей промышленности (21%). В сегментах малого и среднего бизнеса проблемные кредиты увеличились на 5,6 п.п., в потребительском кредитовании – на 8,2 п.п.
"Проведенное климатическое стресс-тестирование позволило комплексно оценить, как глобальные климатические изменения и политика декарбонизации могут отразиться на устойчивости банковской системы. Полученные результаты подтвердили, что сектор обладает достаточным запасом прочности для адаптации к возникающим рискам", – отметил первый заместитель председателя Агентства Тимур Абилкасымов.
