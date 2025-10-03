На сессии высокого уровня ШОС и Лиги арабских государств "Изменение климата и устойчивая энергетика" в рамках XVI Евразийского форума KAZENERGY и Kazakhstan Energy Week 2025 директор ЛАГ по окружающей среде Махмуд Фатхаллах подчеркнул необходимость внедрения умных сетей и передовых технологий для повышения маневренности энергосистем и их устойчивости, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, такие меры требуют значительных финансовых ресурсов и инвестиций, однако именно они позволят обеспечить долгосрочную устойчивость в условиях климатических вызовов.

Фатхаллах отметил, что ЛАГ играет ключевую координирующую роль в формировании экологической и климатической политики через институциональные механизмы – специализированные советы министров по окружающей среде, водным ресурсам и электроэнергетике.

"Эти структуры рассматривают вопросы нехватки воды, климатических рисков и энергобезопасности", – сказал он.

Он также напомнил о региональных инициативах: Арабской инициативе устойчивого развития, Рамочной основе по развитию ВИЭ и Арабской стратегии продовольственной безопасности. Все они, по словам Фатхаллаха, отражают стремление государств региона сосредоточить усилия на комплексном ответе климатическим вызовам.

"Мы активно взаимодействуем с международными партнерами, включая ЕС, ООН, ШОС и ЕвразЭС, чтобы согласовать наши климатические инициативы с глобальными усилиями", – отметил директор ЛАГ.

Отдельно он подчеркнул значение меморандума о взаимопонимании между ЛАГ и ШОС, подписанного в сентябре 2022 года.