Климатические качели: какие температуры ставили рекорды в Астане
От арктического мороза до летней жары.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По данным РГП «Казгидромет», многолетние наблюдения показывают высокую изменчивость температур в столице, что отражает континентальный климат региона и современные климатические тенденции, передает BAQ.KZ.
Так, исторические экстремумы температуры по месяцам варьируются от −51,6 °C в январе 1893 года до +41,6 °C в июле 1936 года. В зимние месяцы рекорды минусовых температур достигают −43…−51 °C, летом – +36…+41 °C.
Примеры максимальных и минимальных температур:
-
Январь: −51,6 °C (1893) / +5,0 °C (1948)
-
Июль: +2,3 °C (1936) / +41,6 °C (1936)
-
Декабрь: −43,5 °C (1929) / +5,2 °C (2021)
Анализ показывает, что диапазон температур остаётся очень широким. В последние десятилетия чаще фиксируются высокие положительные максимумы, что может указывать на постепенное повышение температурного фона.
Специалисты отмечают, что такие изменения напрямую влияют на экономику, инфраструктуру и безопасность жителей, а также подчёркивают необходимость постоянного мониторинга климатических параметров в регионе.
«Наблюдаемые тенденции соответствуют современным климатическим процессам и требуют системной оценки, чтобы минимизировать возможные риски для города и населения», – отмечают в РГП «Казгидромет».
Самое читаемое
- Цех по переработке верблюжьего молока запустят в Мангистауской области
- «Перенесли как вещь»: пассажирка пожаловалась на рейс Астана-Алматы
- Жильцов четырехэтажки в центре Астаны круглый год топит канализацией
- Стало известно, какая пенсия будет у казахстанцев в 2030 году
- До 4 баллов: где сильнее всего ощутилось землетрясение в Алматинской области