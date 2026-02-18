По данным РГП «Казгидромет», многолетние наблюдения показывают высокую изменчивость температур в столице, что отражает континентальный климат региона и современные климатические тенденции, передает BAQ.KZ.

Так, исторические экстремумы температуры по месяцам варьируются от −51,6 °C в январе 1893 года до +41,6 °C в июле 1936 года. В зимние месяцы рекорды минусовых температур достигают −43…−51 °C, летом – +36…+41 °C.

Примеры максимальных и минимальных температур:

Январь: −51,6 °C (1893) / +5,0 °C (1948)

Июль: +2,3 °C (1936) / +41,6 °C (1936)

Декабрь: −43,5 °C (1929) / +5,2 °C (2021)

Анализ показывает, что диапазон температур остаётся очень широким. В последние десятилетия чаще фиксируются высокие положительные максимумы, что может указывать на постепенное повышение температурного фона.

Специалисты отмечают, что такие изменения напрямую влияют на экономику, инфраструктуру и безопасность жителей, а также подчёркивают необходимость постоянного мониторинга климатических параметров в регионе.