Фатих Мехмет Караджа: климатический кризис – это вопрос не только экологии, но и совести
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Изменение климата необходимо рассматривать не только как экологическую, экономическую или политическую проблему, но и как вопрос совести, этики и веры. Об этом заявил заместитель председателя Управления по делам религий Турецкой Республики Фатих Мехмет Караджа на XXIV заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.
В своем выступлении он сосредоточился на изменении климата и ответственности человека за окружающий мир с точки зрения ислама.
"В каком состоянии мы оставим мир, вверенный нам, будущим поколениям? Этот вопрос касается не только экологической науки, экономики или политики. Это также вопрос совести, этики и веры", – заявил Фатих Мехмет Караджа.
Он напомнил о росте температур, засухах, наводнениях, лесных пожарах, сокращении биоразнообразия и растущей нагрузке на водные и продовольственные ресурсы.
По словам Караджа, за всеми этими проблемами стоит более глубокий вопрос – как человек должен выстраивать отношения с природой.
"В исламском понимании человек не является абсолютным владельцем мира. Он несет ответственность за доверенные ему блага", – отметил он.
Представитель Турции подчеркнул, что последствия деятельности человека для природы сегодня становятся все более заметными – от уничтожения лесов и загрязнения вод до изменения климата.
"У человечества есть возможность перейти от излишеств к умеренности, от потребления – к ответственности, от эксплуатации – к бережному отношению, от безразличия – к осознанности, – сказал Фатих Мехмет Караджа.
Отдельно он обратил внимание на потребительские привычки современного общества. По его словам, граница между необходимостью и желанием постепенно стирается, тогда как ислам призывает придерживаться принципов умеренности и ответственности.
В начале выступления Караджа также выразил соболезнования народу Казахстана и семьям военнослужащих, погибших во время учебных мероприятий военно-морских сил.
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