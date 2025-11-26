Совершенно несвойственные теплые зимы для севера и центра Казахстана, а в этом году и ноябрь с плюсовой температурой воздуха, заставляет жителей страны понервничать. Жители даже северных регионов заметили, как резко меняется климат. Если это глобальное потепление, то почему его последствия видны только в нашей стране? А если начало климатического катаклизма, то что делать? Журналист BAQ.kz поговорил с авторитетными экспертами по изменениям климата, чтобы разобраться какие перемены может принести теплый ветер с юга.

К концу этого века, согласно одному из прогнозов, Казахстан может потеплеть более чем на +4,5 или +6,0 °C. Хотя Изменение климата это не только колебания температуры, говорит эксперт Наталья Бачинская. Модели показывают, что один из возможных сценариев нашего будущего - более холодные вёсны и теплые зимы, а также засухи летом.

"Но теплый ноябрь, который мы сейчас наблюдаем - это все же еще не климат, а погода. Мы можем говорить об устойчивом изменении климата, если такие перемены происходят на протяжении нескольких, или даже десятков лет. Последние десять лет уже действительно самые теплые за всю историю наблюдений. Чем это хорошо? Конечно, теплая погода - всегда приятно. Чем это может быть плохо? Ученые ожидают снижения урожайности, сложности с обеспечением водой, экстремальные погодные явления, на которые не рассчитана наша инфраструктура, сети и сельское хозяйство", - рассказывает Наталья Бачинская.

Под угрозой рисовые и пшеничные урожаи. На тысячах гектаров земель придется внедрять новые системы полива, летом сети могут не выдерживать большей нагрузки из-за массового использования кондиционеров. Во время весенних паводков или летних экстремальных осадков могут размываться дороги.

"Сейчас в работе находится Национальный план по адаптации к изменению климата, в начале осени прошла серия мероприятий для университетов по включению в эту повестку образования, скоро акиматы будут обязаны разрабатывать и реализовывать планы по адаптации. И я очень надеюсь, что все мы эти планы поддержим, так как изменение климата сейчас замечает уже каждый житель", - продолжила спикер.

Комментируя аномальную погоду CEO организации "Chapter Zero Kazakhstan" Арай Серикжанова, назвала основную причину тревожных перемен. Климат в Центральной Азии меняется в среднем быстрее, чем по миру. Более того, по данным Всемирной метеорологической организации, вся Азия нагревается почти вдвое быстрее глобального темпа.

"Если смотреть на цифры: в Казахстане температура уже выросла больше чем на 1,3 °C за последние десятилетия. И научные модели показывают, что к концу века Центральная Азия может потеплеть на 3–6 °C, в зависимости от того, как будут вести себя мировые выбросы. Это данные Всемирного банка и международных климатических исследований", - рассказывает Арай Серикжанова.

Возникает вопрос, почему именно Казахстан так чувствителен к подобного рода процессам? Все уходит в резко континентальный характер местного климата. Даже небольшое потепление сразу меняет привычную для нас зиму: за меньшим числом устойчивых морозов следует больше оттепелей и нестабильные осадки. На людей такие сдвиги могут повлиять самым негативным образом. От больших температурных перепадов, до тепловых волн летом, роста нагрузки на энергетику и даже изменения аллергического сезона.

"Для природы – это сокращение снежного покрова, меньше воды в реках, активное таяние ледников. Они теряют до 1% массы в год, и это напрямую влияет на водную безопасность. А для экономики – риски для сельского хозяйства, повышение затрат на инфраструктуру и охлаждение городов. Всемирный банк оценивает возможные потери от климатических рисков в нашем регионе до 1–2% ВВП в год", - бьет тревогу климатолог.

Погодное влияние на промышленность, особенно энергетическую и водозависимую, оценил климатический аналитик ПРООН в Казахстане Саулет Сакенов. Он определил в дополнительные риски, помимо всем очевидных, изменение водного режима у рек, усиление экстремальных осадков и наводнений. Это потребует пересмотра целого ряда инфраструктурных проектов, потребует строительства защитных сооружений и адаптации производственных процессов.

Каждые десять лет температура воздуха во всех регионах Казахстана стабильно повышается. Зимой, летом и осенью примерно на 0,19 °C. Весной до 0,87 °C, то есть быстрее всего. Если так продолжится и дальше, стране понадобится усиленно готовить специалистов для борьбы с заболеваниями, связанными с аллергическими реакциями и нарушениями давления. Оперативное реагирование на вспышки природно-очаговых инфекций, включая те регионы, где ранее такие случаи не наблюдались, станут привычными для врачей.

С одной стороны, высокая концентрация парниковых газов способствует росту зеленой массы. Однако погодные и климатические условия Казахстана сильно влияют на засушливость и влажность почвы. А это – раннее цветение и смена вегетации у растений, миграции на север и в горные районы у животных. В худшем случае республика вполне может потерять часть биоразнообразия.

"Лесное хозяйство также подвергается новым вызовам. Изменение климата приводит к снижению эффективности лесовосстановительных мероприятий, росту угроз от вредителей и болезней деревьев. Но самое страшное – это повышенный риск лесных пожаров. Потеря локального биоразнообразия может затронуть экотуризм. Таким образом, климатический сдвиг – это не абстрактная проблема глобального масштаба, а конкретный фактор, который уже сегодня требует адаптационных мер: от модернизации системы здравоохранения и экстренных служб до стратегического планирования водных и сельскохозяйственных ресурсов", - подчеркивает Саулет Сакенов.

Все чаще в мире звучат призывы "исправить ситуацию", однако здесь важно оставаться реалистами: даже при немедленном прекращении всех выбросов на планете процесс глобального потепления не остановится. Концентрации парниковых газов перестанут расти только через 20, а то и 30 лет. А для возвращения к доиндустриальному уровню потребуется несколько сотен лет.

"Важным аспектом устойчивого развития является внедрение практик рационального землепользования. Эффективное управление пахотными и пастбищными угодьями, агролесоводство, технологии регенеративного сельского хозяйства помогают снижать эрозию, сохранять влагу в почве и поддерживать продуктивность земель. Примером такой работы является проект FOLUR, поддерживаемый Программой развития ООН. В рамках проекта создаются условия, при которых северные территории Казахстана могут применять щадящие и современные методы ведения сельского хозяйства, рассматривая почву и территорию как единое целое", - говорит Саулет Сакенов.

Климатические изменения проявляются неравномерно и некоторые страны страдают сильнее других. Особенно уязвимыми оказываются государства с высокой зависимостью от сельского хозяйства, ограниченными ресурсами и высокой концентрацией населения в прибрежных и засушливых районах. В Африке это Мозамбик, Мадагаскар и Сомали. В Азии – Бангладеш, Филиппины и Вьетнам. В Океании – малые островные государства Тихого океана. Даже в Восточной Европе и Центральной Азии, включая Казахстан, Узбекистан и Таджикистан, риски проявляются через засухи, сокращение водных ресурсов и деградацию земель. Пока мы можем только адаптироваться к новым реалиям. Конкретного решения проблемы не существует. Но это не значит, что ученые его никогда не найдут. Пока казахстанцы могут быть спокойны. В декабре обязательно выпадет снег и конец года мы будем провожать в привычной зимней атмосфере.