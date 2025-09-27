"Клуб будущих прокуроров" открылся в одной из школ Талдыкоргана
Деятельность клуба будет осуществляется во внеучебное время.
Сегодня в школе №30 города Талдыкорган рамках открытия проекта "Клуб будущих прокуроров" прошла гостевая лекция, передаёт BAQ.KZ.
Цель проекта – поднятие патриотического духа молодого поколения, повышение их правосознания и гражданской ответственности, воспитание у них уважения к закону, предоставление возможности ознакомиться с необходимой информацией по профессии прокурора.
"В рамках концепции "Закон и Порядок" далее планируются встречи с сотрудниками и ветеранами прокуратуры, диалоговые площадки на правовую тематику, образовательные конкурсы, экскурсии и другие воспитательные мероприятия", - отметили в Генеральной прокуратуре страны.
Деятельность клуба будет осуществляется во внеучебное время в присутствии представителей школы, прокуратуры и других заинтересованных лиц.
В Клубе открыт специальный уголок с книгами и журналами об истории прокуратуры, жизни и работе известных юристов и видных деятелей, актуальных вопросах юриспруденции, материалы надзорной деятельности прокуроров.
"Клуб будущих прокуроров" впервые открывается в регионе Жетісу, в последующем этот проект будет реализован совместно с другими школами.
В рамках этого мероприятия учащимся, желающим связать свою дальнейшую жизнь с органами прокуратуры рассказали о важности хорошего образования, дальнейшей их учебе в высших учебных заведениях.
Особо отмечено, что школьникам необходимо избегать вредных привычек, соблюдать человеческие и нравственные качества, следовать принципам "Адал азамат" и "Таза Қазақстан".
Мероприятие было содержательным, интересным и продуктивным, представители прокуратуры ответили на все интересующие вопросы учащихся.
