Сегодня в школе №30 города Талдыкорган рамках открытия проекта "Клуб будущих прокуроров" прошла гостевая лекция, передаёт BAQ.KZ.

Цель проекта – поднятие патриотического духа молодого поколения, повышение их правосознания и гражданской ответственности, воспитание у них уважения к закону, предоставление возможности ознакомиться с необходимой информацией по профессии прокурора.

"В рамках концепции "Закон и Порядок" далее планируются встречи с сотрудниками и ветеранами прокуратуры, диалоговые площадки на правовую тематику, образовательные конкурсы, экскурсии и другие воспитательные мероприятия", - отметили в Генеральной прокуратуре страны.

Деятельность клуба будет осуществляется во внеучебное время в присутствии представителей школы, прокуратуры и других заинтересованных лиц.

В Клубе открыт специальный уголок с книгами и журналами об истории прокуратуры, жизни и работе известных юристов и видных деятелей, актуальных вопросах юриспруденции, материалы надзорной деятельности прокуроров.

"Клуб будущих прокуроров" впервые открывается в регионе Жетісу, в последующем этот проект будет реализован совместно с другими школами.

В рамках этого мероприятия учащимся, желающим связать свою дальнейшую жизнь с органами прокуратуры рассказали о важности хорошего образования, дальнейшей их учебе в высших учебных заведениях.

Особо отмечено, что школьникам необходимо избегать вредных привычек, соблюдать человеческие и нравственные качества, следовать принципам "Адал азамат" и "Таза Қазақстан".

Мероприятие было содержательным, интересным и продуктивным, представители прокуратуры ответили на все интересующие вопросы учащихся.