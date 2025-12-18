В Национальном военно-патриотическом центре состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между общественным объединением "Клуб главных редакторов" и Министерством обороны Казахстана, передаёт BAQ.KZ.

Документ направлен на выстраивание устойчивого партнерства между медиасообществом и государственным сектором, а также на развитие профессионального и ответственного освещения военной тематики.

Меморандум подписали президент Клуба главных редакторов, депутат Сената Парламента Республики Казахстан Бибигуль Жексенбай и заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе вице-адмирал Серик Бурамбаев.

В обсуждении приняли участие члены клуба главных редакторов- руководители ведущих республиканских и региональных СМИ, представители профильных департаментов Министерства обороны - информации и коммуникаций, воспитательной и идеологической работы, организационно-мобилизационного направления, военного образования и науки. Так же главные редакторы из регионов страны подключились к встрече в онлайн-формате.

На встрече, Бибигуль Жексенбай подчеркнула, что подписание меморандума - это осознанный шаг к укреплению доверия между государственным органом и медиасообществом: "Президент неоднократно подчеркивал: открытость власти и честный диалог с обществом - основа устойчивого государства. В этом контексте роль профессионального медиасообщества становится ключевой. Именно главные редакторы задают стандарты ответственности, точности и смысла в информационном пространстве".

По словам президента Клуба главных редакторов, новый формат взаимодействия предполагает переход от разрозненных контактов к системной работе и от реактивных комментариев - к опережающему, содержательному диалогу.

В свою очередь вице-адмирал Серик Бурамбаев обратил внимание на сохраняющиеся в общественном сознании стереотипы в отношении Вооруженных сил и подчеркнул значительный потенциал для создания качественного и востребованного контента об армии, людях в погонах и их служении стране. "Сегодня особенно важно возвращать в общественный дискурс такие базовые ценности, как честь, долг и патриотизм. Это требует совместных усилий государства и медиасообщества, честного и профессионального подхода к освещению деятельности Вооруженных сил, без приукрашивания и искажения фактов, - отметил вице-адмирал.

Подписанный меморандум предусматривает реализацию образовательных и просветительских инициатив, включая обучающие программы для сотрудников Министерства обороны, проведение семинаров, мастер-классов, стажировок и пресс-туров. Отдельное внимание будет уделено разработке рекомендаций по улучшению освещения военной тематики в СМИ, формированию экспертного совета Клуба главных редакторов и его участию в профильных медиапроектах, в том числе конкурсе "Әскер медиа".

В ходе встречи с предложениями по развитию сотрудничества выступили представители медиасообщества. Свои инициативы представили Школа международной журналистики Университета MNU и медиаменеджер Бакыт Шойынбек.

Заместитель генерального директора ТОО "Қазақ газеттері" Камбар Ахметов отметил: "Наши издания уже много лет сотрудничают с Вооружёнными силами РК. Меморандум создаёт основу для системной работы и внедрения современных форматов информирования".

Главный редактор газеты "Литер" Жанна Ойшыбаева, в свою очередь, подчеркнула: "Для нас важно говорить об армии профессионально и понятным для аудитории языком. Подписание меморандума открывает новые возможности для открытого диалога".

Участники встречи также отметили, что издания "Egemen Qazaqstan", "Казахстанская правда" и "Литер" на протяжении многих лет сотрудничают с Вооружёнными силами Республики Казахстан и выразили готовность к развитию новых форматов информационного взаимодействия.

Главные редакторы региональных средств массовой информации подтвердили заинтересованность в активном и конструктивном сотрудничестве в рамках подписанного меморандума.