Жители Казахстана и всего Северного полушария смогут наблюдать редкое астрономическое явление — Клубничную Луну, которая взойдёт 11 июня. Это последнее полнолуние перед летним солнцестоянием и астрономическим началом лета, передает BAQ.KZ.

Максимальная фаза Луны ожидается в 12:44 по времени Астаны. Несмотря на название, цвет Луны не будет клубнично-розовым: оно связано с тем, что в июне традиционно начинался сезон сбора ягод. Название пришло из культуры индейцев Северной Америки.

В этом году Клубничная Луна будет особенно эффектной. Луна окажется на минимальной высоте над горизонтом, что создаст иллюзию её увеличенного размера — до 20% больше обычного. Преломление света в атмосфере добавит теплого красноватого оттенка.

Где и когда наблюдать:

Увидеть Луну можно будет почти по всей территории Казахстана — главное, чтобы небо было ясным. Лучшее время для наблюдения — вечер 10 июня, сразу после заката. Выбирайте открытые площадки: возвышенности, набережные или поля.

К слову, полнолуние пройдёт под знаком Стрельца, астрологи считают этот период подходящим для:

планирования путешествий и учёбы,

принятия смелых решений,

откровенных разговоров в личной жизни.

Астрологи советуют избегать физических перегрузок, эмоциональных конфликтов и крупных покупок. Зато время идеально подходит для:

отдыха, йоги и медитации,

творчества,

переосмысления целей,

уборки и "перезагрузки" пространства вокруг.

Следующая настолько низкая и зрелищная Клубничная Луна ожидается только в 2043 году — не упустите возможность стать свидетелем красивейшего явления этого лета.