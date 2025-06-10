Клубничная Луна взойдёт над Казахстаном 11 июня
Самая низкая полная Луна за десятилетия появится в небе 11 июня.
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Жители Казахстана и всего Северного полушария смогут наблюдать редкое астрономическое явление — Клубничную Луну, которая взойдёт 11 июня. Это последнее полнолуние перед летним солнцестоянием и астрономическим началом лета, передает BAQ.KZ.
Максимальная фаза Луны ожидается в 12:44 по времени Астаны. Несмотря на название, цвет Луны не будет клубнично-розовым: оно связано с тем, что в июне традиционно начинался сезон сбора ягод. Название пришло из культуры индейцев Северной Америки.
В этом году Клубничная Луна будет особенно эффектной. Луна окажется на минимальной высоте над горизонтом, что создаст иллюзию её увеличенного размера — до 20% больше обычного. Преломление света в атмосфере добавит теплого красноватого оттенка.
Где и когда наблюдать:
Увидеть Луну можно будет почти по всей территории Казахстана — главное, чтобы небо было ясным. Лучшее время для наблюдения — вечер 10 июня, сразу после заката. Выбирайте открытые площадки: возвышенности, набережные или поля.
К слову, полнолуние пройдёт под знаком Стрельца, астрологи считают этот период подходящим для:
- планирования путешествий и учёбы,
- принятия смелых решений,
- откровенных разговоров в личной жизни.
Астрологи советуют избегать физических перегрузок, эмоциональных конфликтов и крупных покупок. Зато время идеально подходит для:
- отдыха, йоги и медитации,
- творчества,
- переосмысления целей,
- уборки и "перезагрузки" пространства вокруг.
Следующая настолько низкая и зрелищная Клубничная Луна ожидается только в 2043 году — не упустите возможность стать свидетелем красивейшего явления этого лета.
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