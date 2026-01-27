Футбольные клубы продолжат получать бюджетные средства на развитие детского футбола, об этом на брифинге в Правительстве сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, передает BAQ.KZ.

В ходе брифинга министру задали вопрос о ФК "Кайсар". В соцсетях появилась информация, что клуб, приватизированный осенью прошлого года, может вновь получить почти 1 млрд тенге из регионального бюджета.

Журналисты поинтересовались, подтверждается ли эта информация, а также должен ли региональный бюджет продолжать поддерживать участие команды в национальном чемпионате, если клуб больше не находится в государственной собственности.

"Именно региональные клубы будут финансироваться на детско-массовый спорт — на детские секции, молодежные сборные и наших спортсменов. Легионеры из бюджета получать не будут. В рамках развития детского футбола региональные клубы будут получать бюджетные средства", - сказал министр.

На вопрос о том, как будет контролироваться, что средства направляются на детский спорт, а не на легионеров, министр ответил, что это прописано в положении клуба и закрепляется как обязательное условие через руководителей управлений. По его словам, ведомство осуществляет контроль, а законодательно предусмотрено, что эти средства не могут быть направлены на легионеров или иные мероприятия.