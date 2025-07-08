В Астане с 7 по 12 июля на проспекте Туран, на участке от улицы Сыганак до улицы Сарайшык, будут проводиться работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В связи с этим движение на данном отрезке будет частично и поэтапно перекрыто. В течение проведения работ движение транспорта будет организовано только в одном направлении: сначала из аэропорта в сторону центра города, а затем - в обратную сторону.

Водителей и пешеходов просят заранее учитывать возможные изменения в организации движения и планировать маршруты с учетом временных ограничений. На месте будут установлены временные дорожные знаки и указатели, чтобы обеспечить безопасность и свести неудобства к минимуму.