  • 8 Июля, 10:09
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Ключевой участок дороги перекроют на левом берегу Астаны

Важная информация для водителей.

Сегодня, 08:09
АВТОР
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Ключевой участок дороги перекроют на левом берегу Астаны Сегодня, 08:09
Сегодня, 08:09
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В Астане с 7 по 12 июля на проспекте Туран, на участке от улицы Сыганак до улицы Сарайшык, будут проводиться работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В связи с этим движение на данном отрезке будет частично и поэтапно перекрыто. В течение проведения работ движение транспорта будет организовано только в одном направлении: сначала из аэропорта в сторону центра города, а затем - в обратную сторону.

Водителей и пешеходов просят заранее учитывать возможные изменения в организации движения и планировать маршруты с учетом временных ограничений. На месте будут установлены временные дорожные знаки и указатели, чтобы обеспечить безопасность и свести неудобства к минимуму.

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