На Камчатке Ключевской вулкан совершил мощный пепловый выброс, подняв столб пепла на высоту около 10 километров. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

По данным специалистов, пепловый шлейф протянулся на 90 километров в восточно-северо-восточном направлении от вулкана.

Из-за активности Ключевской сопки ученые присвоили ей наивысший, “красный” код авиационной опасности, что означает угрозу для местных и международных авиарейсов.