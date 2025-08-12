  • 12 Августа, 08:27

Ключевской вулкан выбросил пепел на 10 километров

Объявлен “красный” код опасности.

Сегодня, 08:08
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
РИА Новости Сегодня, 08:08
Сегодня, 08:08
77
Фото: РИА Новости

На Камчатке Ключевской вулкан совершил мощный пепловый выброс, подняв столб пепла на высоту около 10 километров. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

По данным специалистов, пепловый шлейф протянулся на 90 километров в восточно-северо-восточном направлении от вулкана.

Из-за активности Ключевской сопки ученые присвоили ей наивысший, “красный” код авиационной опасности, что означает угрозу для местных и международных авиарейсов.

Самое читаемое

Наверх