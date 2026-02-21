В Астане состоялась Экспертная платформа «Новая Конституция: новая архитектура доверия и развития», объединившая депутатов Парламента, членов Конституционной комиссии, представителей государственных органов, академического и экспертного сообщества, а также институтов гражданского общества, передает BAQ.KZ.

Мероприятие было организовано Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан совместно с Институтом общественной политики партии «AMANAT».

Формат экспертной платформы предусматривал открытое обсуждение ключевых положений проекта новой Конституции и их институциональных, правовых и политических последствий.

С приветственным словом выступил Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин, который отметил, что Конституция является не только высшим юридическим документом и правовым актом, но и своего рода общественным договором.

«Я думаю, новая Конституция позволяет более ясно закрепить баланс интересов, более точнее отразить новые запросы и ожидания в обществе – без крайностей, сохраняя разумный баланс и подтверждая логику политики здравого смысла», – отметил Карин.

Госсоветник подчеркнул, что разработка и общественное обсуждение новой Конституции символизируют начало нового исторического этапа. При этом, по его словам, главное значение новой Конституции в том, что она не только фиксирует сложившийся в обществе баланс и консенсус, но и отвечает на ключевой вопрос – куда страна идет и какое государство Казахстан намерен строить в будущем.

Первая панельная сессия была посвящена вопросам политической трансформации, перераспределения полномочий между ветвями власти, усилению координации и управляемости институтов власти.

Модератором дискуссии выступил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жандос Шаймарданов, который отметил, что новая политическая модель ориентирована на институциональную зрелость – усиление роли представительных органов, развитие партийной ответственности, укрепление механизмов согласования и повышение качества принимаемых решений.

Политолог Марат Шибутов отметил, что нынешний проект Конституции качественно отличается масштабом и глубиной регулирования.

«Это наиболее объёмный и детализированный Основной закон. По сути, речь идёт не о корректировке прежней модели, а о формировании долгосрочной институциональной конструкции, рассчитанной на стратегическое будущее государства», – подчеркнул М. Шибутов.

Министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев прокомментировал вопрос о соотношении национального и международного права в проекте новой Конституции.

«В статье 1-й Конституции указывается, что Республика Казахстан уже является правовым государством… И далее следует очень важный постулат – хотелось бы обратить на него внимание – что Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории РК», – подчеркнул Е. Сарсембаев.

Депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым, отвечая на вопрос о том, как изменится работа Парламента и каким образом повышается его влияние в новой политической системе страны, отметил следующее.

«В современных условиях нам необходимо, с одной стороны, обеспечить принятие законов оперативно, своевременно и на высоком качественном уровне. С другой – важно создать дополнительные возможности для усиления политической конкуренции», - сказал он.

Проректор ЕНУ Индира Рыстина, рассуждая о том, как изменится работа партий в условиях пропорциональной системы, отметила.

«Если при смешанной модели партии могли опираться на авторитет отдельных кандидатов в одномандатных округах, то при пропорциональной системе единственным каналом формирования законодательной власти становится сама партия. Это означает переход от персоналистской модели политики к программно-партийной. Особое значение приобретает региональный уровень», - заверила она.

Депутат Мажилиса Парламента РК Никита Шаталов, говоря о том, как новая модель распределения власти изменит скорость и качество принятия законов, отметил, что первоочередным является не скорость, а эффективность работы законодательного органа. Однопалатный представительный орган, по его словам, обеспечивает непрерывность прохождения законопроектов без институциональных разрывов.

Вторая панельная дискуссия была посвящена формированию новых механизмов общественного участия и конституционного контроля, а также усилению подотчётности органов государственной власти. Модератором сессии выступил исполнительный секретарь партии «AMANAT» Даулет Карибек.

Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров сделал акцент на повышении контрольных функций Курултая в рамках проекта новой Конституции.

«Институты Қурултая и Қазақстан Халық Кеңесі вводятся как демократический способ обеспечения устойчивости. Что касается Курултая, то при сохранении сильного института Президента в Казахстане его контрольные функции по отношению к различным ветвям власти усиливаются», – подчеркнул Е. Саиров.

Директор Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК Айгуль Садвокасова остановилась на роли Қазақстан Халық Кеңесі как органа, вбирающего в себя исторический и институциональный опыт нескольких общественных площадок:

«Его потенциал заключается в объединении общественного диалога, экспертного обсуждения и регионального представительства в рамках единой институциональной конструкции, способной обеспечить более системное выражение интересов граждан и укрепление общественного доверия», – высказала мнение А. Садвокасова.

Председатель Правления АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» Талгат Нарикбаев также констатировал, что Қазақстан Халық Кеңесі, объединяющий несколько консультационных органов, символизирует объединение всего гражданского общества.

Директор Института законодательства и правовой информации МЮ РК Индира Аубакирова в своем выступлении остановилась на влиянии конституционной реформы на региональное представительство.

«Проект Конституции предлагает инструменты, которые учитывают интересы регионов. Это Қазақстан Халық Кеңесі, который наделен законодательной инициативой. Это та площадка, где регионы могут выдвигать свои инициативы, реализовать их», – отметила И. Аубакирова.

Общественный деятель, член Общественной палаты при Мажилисе Парламента РК Ерлан Смайлов, в свою очередь, подчеркнул, что проект новой Конституции носит экологически ориентированный характер, поскольку уже на уровне Преамбулы закреплён принцип бережного отношения к природе.

Третья сессия была посвящена системному закреплению прав и свобод человека в новой редакции Конституции, усилению процессуальных гарантий и развитию правозащитных институтов.

Модератором сессии выступила директор Института общественной политики партии «AMANAT» Мадина Нургалиева, которая отметила, что проект новой Конституции задает человекоцентричную логику развития государства.

Депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Снежана Имашева, в частности, отметила, что новый проект Конституции подразумевает, что большой массив законодательных актов впоследствии будет переработан, будет раскрыт тот потенциал, который закладывается сегодня новыми нормами, новыми положениями, новыми статьями Конституции.

В ходе обсуждения Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Артур Ластаев подчеркнул принципиальное значение закрепления правозащитных стандартов на конституционном уровне. По его словам, Казахстан на самом высоком правовом уровне, в Конституции, закрепляет приоритет прав человека в работе всех государственных органов и общества в целом.

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Динара Закиева подчеркнула необходимость усиления защиты персональных данных детей в условиях цифровой трансформации.

«Мы живём в цифровой среде, и всё это требует использования персональных данных. Наши дети сегодня также являются активными пользователями социальных сетей. Исследования показывают, что 46% детей начинают пользоваться интернетом в возрасте 5–8 лет», – отметила она.

Президент Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Карлыгаш Джаманкулова высказалась о цифровых вызовах и правозащитном потенциале проекта новой Конституции.

Экспертная платформа продемонстрировала высокий уровень профессиональной дискуссии и широкую вовлечённость экспертного сообщества в обсуждение проекта новой Конституции.