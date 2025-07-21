Жителей и гостей южной столицы ожидают временные неудобства в связи с реализацией проекта скоростного автобусного транспорта (BRT), сообщает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

С 22 по 24 июля будут введены ограничения движения на ключевых участках улиц Тимирязева и Желтоксан.

Согласно информации, размещённой в Telegram-канале AlmatyJoly, ограничения связаны со строительно-монтажными работами по расширению инфраструктуры BRT. Движение будет временно перекрыто по следующему графику:

с 08:00 22 июля до 22:00 23 июля — участок улицы Тимирязева от улицы Байтурсынова до пересечения с улицей Сатпаева (включая часть улицы Желтоксан);

с 08:00 23 июля до 22:00 24 июля — участок улицы Желтоксан от улицы Сатпаева до проспекта Абая.

На месте проведения работ будут установлены предупреждающие дорожные знаки, а также информационные стенды с контактами подрядной организации.

Городские власти призывают алматинцев и гостей города учитывать изменения в организации движения и заранее планировать маршрут, чтобы избежать пробок и задержек.