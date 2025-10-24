В честь Дня Республики 16 молодых ученых Казахстана получили сертификаты на квартиры, передает BAQ.KZ.

Поддержка молодых исследователей — один из приоритетов государственной политики в сфере науки и образования. Как отмечают в Министерстве науки и высшего образования, обеспечение ученых жильем не только решает социальный вопрос, но и мотивирует к дальнейшему профессиональному росту и научным достижениям.

Программа направлена на создание комфортных условий для молодых специалистов в возрасте до 40 лет, работающих в научных организациях и вузах страны. Список получателей жилья формируется поэтапно на основании заявок и рекомендаций научных учреждений.

С начала реализации инициативы уже 482 молодых ученых стали обладателями квартир по программе льготного кредитования, реализуемой совместно с АО "Отбасы банк".

Кроме того, продолжается работа по расширению мер поддержки исследователей. Так, планируется запуск новых направлений, обеспечивающих приток молодых кадров в науку и повышение их социального статуса.

Предоставление жилья символично приурочено ко Дню Республики — национальному празднику, отражающему идею обновления и укрепления независимости Казахстана. Это стало еще одним свидетельством внимания государства к развитию отечественной науки и признания вклада молодых ученых в будущее страны.