Ключи от служебных квартир вручили спасателям ВКО

В рамках системных мер по улучшению социально-бытовых условий руководство ДЧС ВКО вручило ключи от отремонтированных служебных квартир двум семьям пожарных.

Сотрудники пожарной части №8 города Усть-Каменогорска вместе со своими семьями заселились в обновлённые квартиры, где созданы все условия для комфортного проживания. Квартиры полностью отремонтированы и оснащены современной мебелью и бытовой техникой.

Создание достойных социально-бытовых условий напрямую влияет на боевую готовность подразделений. Когда спасатель уверен в благополучии своей семьи, он может полностью сосредоточиться на выполнении своего профессионального долга.