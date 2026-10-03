Ключи от служебных квартир вручили спасателям ВКО
Обеспечение надёжного тыла для спасателей, ежедневно несущих службу во имя безопасности граждан, остаётся одним из ключевых приоритетов МЧС.
3 Октября 2026, 16:17
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3 Октября 2026, 16:173 Октября 2026, 16:17
274Фото: Pixabay.com
В рамках системных мер по улучшению социально-бытовых условий руководство ДЧС ВКО вручило ключи от отремонтированных служебных квартир двум семьям пожарных.
Сотрудники пожарной части №8 города Усть-Каменогорска вместе со своими семьями заселились в обновлённые квартиры, где созданы все условия для комфортного проживания. Квартиры полностью отремонтированы и оснащены современной мебелью и бытовой техникой.
Создание достойных социально-бытовых условий напрямую влияет на боевую готовность подразделений. Когда спасатель уверен в благополучии своей семьи, он может полностью сосредоточиться на выполнении своего профессионального долга.
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