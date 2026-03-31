КМГ внедряет цифровые двойники и новые технологии разведки нефти
КазМунайГаз внедряет новые технологии в геологоразведке и добыче нефти, включая цифровые двойники и современные методы бурения.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В ходе заседания Правительства под председательством Олжас Бектенов глава КазМунайГаз Асхат Хасенов сообщил о внедрении инновационных технологий на всех этапах нефтегазовой отрасли, передает BAQ.kz.
Новые подходы в геологоразведке
По словам главы КазМунайГаз Асхата Хасенова, компания реализует масштабную программу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
«В рамках Программы развития НИОКР КМГ реализует комплекс научно-исследовательских проектов, включающий 80 технологических задач с общим объемом финансирования 17,3 млрд тенге. Данные меры направлены на решение ключевых и системных вызовов как внутри компании, так и в отрасли в целом путем внедрения новых технологий по всей производственной цепочке», - отметил он.
Компания уже провела бассейновое моделирование пяти ключевых нефтегазоносных регионов Казахстана.
«В результате сформирован портфель из 22 геологоразведочных проектов с ресурсной базой порядка 4,7 млрд тонн условного топлива», - сообщил Асхат Хасенов.
Для повышения эффективности работ внедряются новые технологии.
«КМГ внедряет беспроводные сейсмоприемники, которые ускоряют полевые работы на 20% и электромагнитные импульсные источники для работы в труднодоступных зонах. Примечательно, что такие технологии в области сейсморазведки ранее не применялись в Казахстане», - подчеркнул глава компании.
Добыча трудноизвлекаемой нефти
Особое внимание уделяется трудноизвлекаемым запасам, доля которых превышает 50%.
«Остаточные извлекаемые запасы нефти на операционных активах национальной компании составляют около 445 млн тонн, при этом более 50% запасов относятся к трудноизвлекаемым», - отметил он.
Для их разработки применяются современные методы.
«Для их вовлечения в разработку применяется полимерное заводнение - технология, при которой в нагнетаемую воду добавляют специальные загустители, повышающие эффективность вытеснения вязкой нефти из пласта», - пояснил Хасенов.
Также внедряется бурение малого диаметра.
«Методика Slim Hole, или бурение скважин малого диаметра, в 2025 году позволила сократить затраты на 30%», - сообщил он.
Дополнительно используются новые типы скважин.
«Начато использование горизонтальных скважин с наклонным устьем под углом 45°, благодаря чему дополнительно вовлечено в разработку 2,2 млн тонн нефти», - отметил глава КМГ.
Цифровизация нефтедобычи
На ключевых месторождениях внедряются цифровые технологии.
«На 12 ключевых месторождениях, формирующих около 90% запасов, начаты работы по внедрению цифровых двойников — виртуальные копии месторождений, которые в реальном времени просчитывают сценарии добычи и позволяют увеличивать ее до 3% ежегодно», - сообщил Асхат Хасенов.
Также в рамках технологических решений компания увеличивает добычу на зрелых месторождениях.
«В 2025 году удалось дополнительно добыть 434 тыс. тонн нефти», - отметил он.
