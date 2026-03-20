В Казахстане продолжается расследование дел, связанных с терроризмом и экстремизмом. С начала года уже вынесены приговоры по ряду таких дел, в том числе в отношении граждан, задержанных за пределами страны, передает BAQ.kz.

С начала текущего года по расследованным КНБ уголовным делам за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены 17 человек.

Один из осуждённых - житель Алматы. По данным следствия, в 2017 году он выехал за рубеж и принимал участие в боевых действиях на стороне международных террористических организаций.

В 2025 году его задержали за границей в рамках совместных мероприятий с иностранными партнёрами и доставили в Казахстан.

Суд признал его виновным в участии в террористической деятельности и приговорил к 8 годам лишения свободы.

Ещё один фигурант дела - житель Кокшетау. Он выехал за пределы страны в 2013 году. По информации КНБ, находясь за рубежом, он занимался пропагандой идей терроризма и религиозного экстремизма в интернете.

В результате совместной операции с зарубежной спецслужбой его задержали и также доставили в Казахстан.

Расследования по подобным делам продолжаются.