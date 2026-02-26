15 февраля 2026 года зарубежное издание Al Jazeera опубликовало материал о том, что тысячи граждан различных стран могли участвовать в вооружённом конфликте в секторе Газа. В публикации также упоминалась возможность участия граждан Казахстана в боевых действиях за рубежом и наличие у них двойного гражданства. Корреспондент BAQ.KZ выяснила, какое наказание предусмотрено законодательством страны за участие казахстанцев в войнах за границей, а также какая ответственность наступает за двойное гражданство.

Что считается преступлением

Как сообщили в Комитете национальной безопасности РК на официальный запрос BAQ.KZ, казахстанское законодательство прямо запрещает участие граждан страны в вооружённых конфликтах за рубежом.

В ведомстве пояснили, что подобные действия квалифицируются по статье 172 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

«За совершение указанного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет. В рамках своей компетенции правоохранительные и специальные государственные органы принимают меры по выявлению и привлечению к ответственности участников иностранных вооружённых конфликтов в порядке, предусмотренном законодательством», – сообщили в КНБ.

Таким образом, даже если гражданин не выступает в роли наёмника, само участие в боевых действиях на стороне любой из сторон за пределами страны уже считается уголовным преступлением.

За наемничество наказание ещё строже

В Генеральной прокуратуре РК на официальный запрос BAQ.KZ отметили, что более серьёзная ответственность предусмотрена за вербовку, обучение или финансирование наёмников.

«За вербовку, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наёмника, а равно его использование в вооружённом конфликте, военных действиях или иных насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества», – сообщили в Генеральной прокуратуре.

Кроме того, ответственность грозит и самим наёмникам.

«За участие наёмника в вооружённом конфликте, военных действиях или иных насильственных действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой», – пояснили в надзорном органе.

В прокуратуре также подчеркнули, что по каждому установленному факту участия в иностранных конфликтах регистрируется досудебное производство, в рамках которого проводится расследование.

Что грозит за двойное гражданство

В Министерстве внутренних дел РК на официальный запрос BAQ.KZ напомнили, что в Казахстане запрещено двойное гражданство. При выявлении такого факта человек может не только лишиться казахстанского паспорта, но и получить административное наказание.

«При выявлении двойного гражданства в отношении лица регистрируется утрата гражданства Республики Казахстан. В этом случае возникает обязанность сдать паспорт и удостоверение личности гражданина РК. Кроме того, лицо привлекается к ответственности в соответствии со статьёй 496 Кодекса об административных правонарушениях», – сообщили в министерстве.

За использование казахстанских документов после утраты гражданства предусмотрен штраф.

«За использование паспорта и (или) удостоверения личности гражданина Республики Казахстан на лицо, утратившее гражданство, судом налагается штраф в размере 200 месячных расчётных показателей. За несвоевременное сообщение о приобретении гражданства другого государства предусмотрен штраф в размере 100 МРП либо административное выдворение за пределы Казахстана», – отметили в МВД.

При этом ответственности можно избежать, если человек своевременно уведомил государственные органы о получении гражданства другой страны.

Сколько казахстанцев привлекли за двойное гражданство

По данным МВД, число выявленных случаев двойного гражданства в последние годы постепенно растёт:

2023 год – 664 человека

2024 год – 675 человек

2025 год – 764 человека

В таких случаях гражданство Казахстана аннулируется, а также могут возникнуть ограничения на его повторное получение.

Таким образом, законодательство Казахстана предусматривает строгую ответственность за участие граждан страны в вооружённых конфликтах за рубежом, а также за наемничество. За подобные действия может грозить лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Кроме того, в стране запрещено двойное гражданство: при его выявлении человек лишается гражданства Казахстана, обязан сдать документы и может быть привлечён к административной ответственности.