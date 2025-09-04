Комитетом национальной безопасности Казахстана продолжается системная работа по пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, передает BAQ.KZ.

В июле 2025 года при координации прокуратуры и во взаимодействии с МВД проведен ряд оперативных мероприятий в Алматы, а также в Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской, Атырауской, Мангистауской областях и области Улытау.

В результате изъято 45 единиц огнестрельного оружия, в том числе 6 автоматов "Калашникова", 18 пистолетов различных модификаций, 14 охотничьих ружей, 7 обрезов, а также 6 гранат, 2 тротиловые шашки и более 400 единиц боеприпасов.

Кроме того, в Акмолинской области пресечен канал хищения промышленной взрывчатки на одном из предприятий региона — изъято 20 кг вещества.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.