КНБ Казахстана провел спецоперацию: задержаны 20 участников ОПГ
КНБ Казахстана совместно с МВД при координации Генеральной прокуратуры провел спецоперацию по пресечению деятельности ряда преступных группировок, причастных к сбыту и хранению оружия, вымогательствам, легализации краденного автотранспорта и другим преступлениям, передает BAQ.KZ.
Мероприятия проведены единовременно в городах Алматы и Шымкент, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, а также областях Абай и Жетісу.
Задержано 20 лиц, 10 из которых водворены в ИВС.
– В ходе обысков у подозреваемых изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотические средства и крупные суммы денежных средств, а также иные вещественные доказательства. Проводятся досудебные расследования, – сообщили в КНБ Казахстана.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
