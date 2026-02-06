КНБ Казахстана совместно с МВД при координации Генеральной прокуратуры провел спецоперацию по пресечению деятельности ряда преступных группировок, причастных к сбыту и хранению оружия, вымогательствам, легализации краденного автотранспорта и другим преступлениям, передает BAQ.KZ.

Мероприятия проведены единовременно в городах Алматы и Шымкент, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, а также областях Абай и Жетісу.

Задержано 20 лиц, 10 из которых водворены в ИВС.

– В ходе обысков у подозреваемых изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотические средства и крупные суммы денежных средств, а также иные вещественные доказательства. Проводятся досудебные расследования, – сообщили в КНБ Казахстана.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.